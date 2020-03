Amerikanerne bør ikke samle sig i grupper på over ti personer, lyder opfordringen mandag fra den amerikanske regering og præsident Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump anbefaler en række andre tiltag for at inddæmme spredningen af coronavirus, skriver et andet nyhedsbureauet, Reuters.

Amerikanerne bør undervise deres børn hjemmefra, undgå at rejse og lade være med at tage ud for at spise eller drikke.

Anbefalingen gælder de næste 15 dage, siger Trump ifølge Reuters. I øjeblikket overvejer han ikke at lukke USA ned, som andre lande har gjort.

»Vi har besluttet at styrke anbefalingerne og dæmpe infektionen lige nu,« siger Trump.

»Vi vil hellere være foran kurven end bagved, siger han med henvisning til udviklingen i antallet af smittede.«

Samtidig siger Trump, at regeringen ikke overvejer et nationalt udgangsforbud, men at man kigger på særlige områder.

Han siger også, at virussets udbrud muligvis kan have nået sin top i juli eller august.

USA kan være på vej ind i en recession, siger han ifølge Reuters. Samtidig styrtdykker aktiekurserne kort inden børsens lukning på Wall Street.

Trump siger dog også, at USA kan opleve et »enormt økonomisk løft,« når coronavirusset stilner af.

Opdateres...

/ritzau/