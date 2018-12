Den amerikanske præsident har et håb om en dag at kunne invitere Nordkoreas leder til USA.

USA's præsident, Donald Trump, forventer at mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i januar eller februar næste år.

Det oplyser præsidenten til journalister på Air Force One på vej hjem fra G20-topmødet i Argentina natten til søndag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hvor de to ledere skal mødes, er endnu ikke fastlagt.

Ifølge Trump er tre steder fortsat under overvejelse. Præsidenten ønsker ikke at uddybe, hvilke steder der er tale om, men siger, at han en dag gerne vil invitere Kim Jong-un til USA.

Donald Trump siger, at "det går rigtig godt" med de to lederes forhold.

I efteråret 2017 truede Trump og Kim løbende hinanden med atomkrig og død og ødelæggelse via officielle udtalelser og på sociale medier.

Efterfølgende sagde Donald Trump dog ja til at mødes med Kim Jong-un på et topmøde.

De to mødtes ved et historisk topmøde i Singapore i juni i år. Her aftalte de at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

I de seneste årtier har Nordkorea arbejdet på at blive en atommagt. Over de seneste år har Nordkorea gennemført succesfulde test af både langdistancemissiler og atombomber.

Kim Jong-un gik som del af aftalen med til en nordkoreansk atomnedrustning, mod at USA ophævede sanktioner mod landet.

Derudover har USA og Sydkorea suspenderet de fleste planlagte militærøvelser. Senest skulle en tidligere udskudt øvelse efter planen afholdes i december, men i oktober blev planen lagt i graven.

I starten af november meddelte Nordkorea dog, at USA har svigtet, når det kommer til at ophæve sanktionerne mod landet.

Derfor er landet nu parat til officielt at genstarte udviklingen af langdistancemissiler og atomvåben, var meldingen fra Nordkorea.

