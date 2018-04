Den amerikanske præsident ser frem til et "rigtig vigtigt møde om atomafrustning på den koreanske halvø".

Washington. USA's præsident, Donald Trump, forventer, at et møde med Nordkorea vil finde sted inden for de næste tre-fire uger.

Det siger han lørdag ved en kampagnebegivenhed i byen Washington i den amerikanske delstat Michigan, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg tror, at vi kommer til at holde et møde i løbet af de næste tre-fire uger. Det bliver et rigtig vigtigt møde om atomafrustningen på den koreanske halvø, lyder det fra den amerikanske præsident.

I marts fortalte Trump, at han ville mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Det møde skulle finde sted senest ved udgangen af maj, og lørdagens udmelding tyder altså på, at det holder vand.

Det er endnu uvist, hvor mødet skal holdes. Men ifølge det amerikanske medie CBS bliver det enten i Singapore eller Mongoliet.

USA's nyudnævnte udenrigsminister, Mike Pompeo, mødtes over påsken i al hemmelighed med Kim Jong-un.

Pompeo siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at han havde en "god samtale" med den nordkoreanske leder. Kim Jong-un var angiveligt "klar til at hjælpe" USA med atomafrustningen af Nordkorea.

Det bebudede møde mellem Donald Trump og Kim Jong-un er en sand diplomatisk kovending i forholdet mellem USA og Nordkorea.

Mødet kommer således, efter at Nordkorea i 2017 flere gange trodsede USA og det internationale samfund ved at gennemførte atomprøvesprængninger og prøveaffyringer af ballistiske missiler.

Det fik blandt andet Donald Trump til at true med krig mod landet.

I 2018 har Nordkoreas Kim Jong-un vist sig fra en helt anden side og tilnærmet sig både USA og naboerne fra Sydkorea.

Han mødtes blandt andet med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, fredag ved et historisk topmøde mellem de to koreanske ledere.

Her blev der også diskuteret atomafrustning, og Donald Trump har efter topmødet i en samtale med Moon Jae-in rost den sydkoreanske præsident for at mødes med Nordkoreas leder, skriver Reuters.

