Hvis man hader sit land, kan man rejse, lyder det i endnu en svada fra Trump mod fire kongresmedlemmer.

USA's præsident, Donald Trump, forsvarer mandag sit Twitter-angreb mod fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP.

I forbindelse med et møde i Det Hvide Hus siger Trump om de fire politikere, at "det er folk, der hader vores land".

- Hvis man hader sit land og man ikke er glad her, kan man rejse, lyder det fra præsidenten.

- Man kan rejse lige med det samme. Jeg aner ikke, hvem der skulle savne dem.

Trump beskylder også de fire demokratiske kongresmedlemmer for at "elske" USA's "fjender såsom al-Qaeda".

Præsidenten har endnu ikke sat navne på, hvem han taler om. Men amerikanske medier og internationale nyhedsbureauer mener, at der er tale om Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan.

Af de fire kvinder er det kun Ilhan Omar, som er født uden for USA. Hun ankom til Minneapolis i 1997 som flygtning fra Somalia.

De øvrige tre er født i USA som børn af indvandrede forældre.

Fælles for dem er, at de har været meget kritiske over for Trump.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, siger, at hun vil sætte en resolution til afstemning i kammeret.

Resolutionen fordømmer præsident Trumps "modbydelige" tweet fra søndag, hvor han skrev, at disse politikere kunne rejse hjem til deres oprindelseslande.

Ifølge Pelosi er Trump "gået under sin egen lave standard ved at bruge modbydeligt sprog om kongresmedlemmer".

Den moderate republikanske senator Susan Collins opfordrer Trump til at slette Twitter-angrebet fra søndag. Collins betegner det som "langt over stregen".

/ritzau/AP