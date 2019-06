USA var klar til at ramme Iran tre steder. Men Donald Trump kaldte angrebet tilbage i sidste øjeblik.

USA's præsident, Donald Trump, fortrød tre forskellige angreb mod Iran, ti minutter før de skulle have ramt.

Det skriver præsidenten på Twitter fredag eftermiddag dansk tid.

Angrebene skulle have været et svar på, at Iran torsdag skød en militær amerikansk drone ned ved Hormuzstrædet.

Men da Trump fik at vide, at op mod 150 mennesker ville dø i USA's angreb, kaldte han dem tilbage. Det forklarer han på Twitter.

/ritzau/