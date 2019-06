USA var klar til at ramme Iran tre steder, men i sidste øjeblik afblæste Donald Trump angrebet.

Torsdag skød iranerne en amerikanske drone ned ved Hormuzstrædet, og angrebet var tænk som en gengældelse fra USA's side.

Blot ti minutter før bomberne blev sendt afsted, fik USA's præsident kolde fødder og fortrød tre forskellige angreb mod Iran.

Det skriver præsidenten selv på Twitter fredag eftermiddag dansk tid.

Trump fortrød efter eget udsagn, da han hørte, at op mod 150 mennesker ville dø i USA's angreb.

Han kaldte sine styrker tilbage, forklarer han på Twitter.

Fredag skrev avisen New York Times, at præsidenten havde givet ordre til, at kampfly og krigsskibe skulle gøre sig klar til en gengældelsesaktion mod Iran, men at han fortrød i sidste øjeblik.

Forholdet mellem Iran og USA er på frysepunktet, og har været det gennem længere tid.

I sidste uge blev to tankskibe ramt af henholdsvis en mine og et missil i Omanbugten.

Amerikanerne gav iranerne skyden og fremlagde billeder, der angiveligt dokumenterede, at den iranske revolutionsgarde stod bag, men Iran nægtede ethvert kendskab.

De seneste uger er forholdet mellem de to nationer kun blevet dårligere.

I maj opsagde præsident Donald Trump nemlig atomaftalen fra 2015 med Iran og genindførte nogle meget strenge økonomiske sanktioner mod landet.

Det har presset Irans i forvejen meget trængte økonomi yderligere.

Torsdag talte B.T. med militæranalytiker Johannes Riber Nordby fra Forsvarsakademiet, som forudså, at amerikanerne ville komme med en eller anden form for modsvar.

Han understregede dog, at reaktionen ikke måtte være så voldsom, at situationen løb ud af kontrol.

»Det her kræver, at der kommer en reaktion, og det sidder de sikkert og overvejer lige nu i Pentagon. Reaktionen skal være afmålt og ikke så voldsom, at situationen ender med at løbe løbsk. For så ender det bare i en spiral og noget, ingen kan overskue.«

/ritzau/