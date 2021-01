Donald Trump skriver, at uroligheder som i Washington D.C. sker, når man stjæler valgsejren fra folket.

Uroligheder som dem i Washington D.C. onsdag sker, når man fratager "patrioter" en "hellig" jordskredssejr ved valget.

Det skriver præsident Trump Donald på Twitter natten til torsdag dansk tid.

- De her ting og begivenheder sker, når en hellig jordskredssejr ved valget så ondskabsfuldt og uden videre bliver taget fra gode patrioter, der er blevet behandlet så dårligt og uretfærdigt så længe, skriver Trump og opfordrer igen demonstranterne i hovedstaden til at gå hjem.

- Gå hjem med kærlighed og fred. Husk denne dag for evigt, skriver præsidenten.

Twitter har fjernet muligheden for at dele, like eller kommentere præsidentens opslag.

/ritzau/