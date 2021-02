Uromagerne bag angreb på Kongressen skal straffes, men politisk tale kan ikke straffes, mener forsvarer.

Rigsretssagen mod tidligere præsident Donald Trump, kommer til at "rive dette land fra hinanden", siger en af Trumps forsvarsadvokater, David Schoen, på førstedagen af rigsretssagen i Senatet i Washington D.C.

Rigsretssagen vil medføre, at USA bliver "langt mere splittet, og vores position rundt om i verden vil lide slem skade", siger Schoen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Demokraterne anklager Trump for at have opildnet til oprør med sin tale til sine tilhængere 6. januar og med sine gentagne påstande om, at valgsejren var blevet "stjålet" fra ham.

Trumps forsvarsadvokater mener derimod, at det var inden for rammerne af ytringsfriheden, da Trump talte til sine tilhængere den 6. januar, umiddelbart inden en stor del af dem gik op ad Pennsylvania Avenue og indtog Kongressen.

- Vi kan umuligt foreslå at straffe folk for politiske taler, siger Trumps anden forsvarsadvokat, Bruce Castor.

Han tilføjer i sin indledende bemærkning, at den eneste grund til, at rigsretssagen er indledt, er fordi Demokraterne er bange for igen at skulle stå over for Trump som politisk modstander ved et kommende valg.

Castor er enig i, at stormløbet på kongresbygningen "skal fordømmes på det kraftigste", siger han. Og uromagerne skal retsforfølges, understreger han. Men det drejer sig om "en lille gruppe kriminelle" og er ikke Trumps ansvar, mener forsvarerne.

Demokraterne, der har indledt sagen mod Trump, mener derimod, at det er en nødvendighed at sætte foden ned.

De holder den tidligere præsident ansvarlig for at have opildnet til angrebet på Kongressen den 6. januar.

Hundredvis af vrede Trump-tilhængere trængte ind i kongresbygningen og tvang medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus til at søge tilflugt i sikrede rum eller barrikadere sig inde på deres kontorer.

Jamie Raskin, som står i spidsen for de ni demokrater, der fungerer som anklagere i sagen, indledte rigsretssagen i Senatet med at vise et sammendrag af begivenhederne på video.

Senatorerne sad i tavshed og betragtede de voldsomme optagelser.

Raskin fortalte, at hans datter og svigersøn, som var med ham i Kongressen den dag, sendte sms'er og ringede til deres familiemedlemmer for at sige farvel, fordi de troede, at de skulle dø.

- Kongresmedlemmer fjernede deres kongres-nåle, så de ikke ville blive genkendt af menneskemængden, mens de prøvede at undslippe volden, sagde en tydeligt bevæget Jamie Raskin.

- Folk døde den dag. Betjente fik hovedskader og hjerneskader. Folks øjne blev stukket ud. En betjent fik et hjerteanfald. En betjent mistede tre fingre den dag. To betjente har taget deres eget liv. Senatorer, det kan ikke være vores fremtid, sagde Raskin.

Fem mennesker døde i urolighederne, heriblandt en politibetjent.

/ritzau/dpa