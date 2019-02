Det var ikke Kim Jong-uns skyld, at den 22-årige amerikanske college-elev Otto Warmbier forrige år blev tortureret og dræbt efter et 17 måneders ophold i et nordkoreansk fængsel.

Dét fastholdt USAs præsident, Donald Trump, ved en pressekonferrence torsdag.

»Der var mange grimme ting, der skete for Otto Warmbier. Men Kim Jong-un vidste ikke, hvad der foregik. Han fik det at vide senere. Men der er jo mange fængsler og mange mennesker. Nordkorea er et stort land. Og jeg tror på Kim, når han siger, at det gør ham virkelig ondt.«

Sådan sagde Trump, efter topmødet med den nordkoreanske diktator var blev indstillet på grund af manglende resultater. Og øjeblikkeligt tabte både verdenspressen og de forsamlede politiske eksperter underkæben.

Her føres den amerikanske universitetselev Otto Warmbier ud af en nordkoreansk retssal. 15 måneder senere var Otto Warmbier død. I går erklærede Donald Trump: »Det var ikke Kim Jong Uns skyld. Han kendte ikke noget til sagen« Foto: KYODO - Reuters Vis mere Her føres den amerikanske universitetselev Otto Warmbier ud af en nordkoreansk retssal. 15 måneder senere var Otto Warmbier død. I går erklærede Donald Trump: »Det var ikke Kim Jong Uns skyld. Han kendte ikke noget til sagen« Foto: KYODO - Reuters

»Det var ganske enkelt ufatteligt. Kim Jong-un ved alt om, hvad der foregår i Nordkorea. Sagen imod Otto Warmbier blev vist på det nordkoreanske stats-tv. Og at se Donald Trump stå der og forsvare en koldblodig diktator imod en forsvarsløs amerikansk skoleelev var kuldegysende uhyggeligt.«

Sådan siger den pensionerede admiral John Kirby, der fra 2015 til 2017 var talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

Og i sit faste eftermiddagsprogram på Fox News sagde journalisten Shepard Smith:

»Den tilgivelse vil bestemt ikke gøre Otto Warmbiers forældre glade.«

En grimasse, der kan passe. Både Donald Trump og Kim Jong Un havde svært ved at få ansigterne lagt i de rigtige folder, efter deres topmøde var faldet fra hinanden. Foto: SAUL LOEB - Ritzau Vis mere En grimasse, der kan passe. Både Donald Trump og Kim Jong Un havde svært ved at få ansigterne lagt i de rigtige folder, efter deres topmøde var faldet fra hinanden. Foto: SAUL LOEB - Ritzau

Mange politiske iagttagere, der normalt ikke er specielt venligt stemt over for Donald Trump, havde i første omgang ellers bifaldet præsidentens beslutning om at forlade forhandlingerne med Kim Jong-un.

'Ingen aftale om atomnedrustning er bedre end en dårlig aftale, der giver Nordkorea spillerum og ufortjent propaganda', lød det.

Men med sin uventede 'benådelse' af manden, der ifølge både CIA og FBI var ansvarlig for Otto Warmbiers død, har Donald Trump bragt sig selv ud i endnu et uhørt politiske stormvejr.

Under et kort 2016-ophold i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, sammen med sin universitetsklasse stjal Otto Warmbier angiveligt en propaganda-plakat fra sit hotelværelse.

Her lægges den 22-årige Otto Warmbier til hvile i sin hjemstat, Wyoming. I 17 måneder var Warmbier fange i Nordkorea. Foto: BILL PUGLIANO - AFP Vis mere Her lægges den 22-årige Otto Warmbier til hvile i sin hjemstat, Wyoming. I 17 måneder var Warmbier fange i Nordkorea. Foto: BILL PUGLIANO - AFP

I lufthavnen blev Warmbier anholdt.

Han blev sigtet for forræderi imod den nordkoreanske stat. Den tv-transmitterede retssag endte med en dom på 15 års hårdt tvangsarbejde.

Og efter den stor-grædende Warmbier havde bedt Kim Jong-un om tilgivelse, forsvandt han fra offentlighedens søgelys.

Da Warmbier efter 17 måneders fangeskab blev transporteret hjem til USA, var han ifølge sin far, Fred Warmbier, 'som en grøntsag'.

»Otto var blind og døv og i en slags vågent koma. Jeg er sikker på, at han var blevet udsat for umenneskelig og ufattelig tortur,« sagde Fred Warmbier i 2018 i et interview med New York Times.

Otto Warmbier døde 19. juni 2017. Amerikanske læger kunne ikke afgøre, hvad der havde forvandlet en kernesund, ung universitetselev til en blind og døv grøntsag.

Men uanset hvad der skete med Otto Warmbier, så var det ifølge den amerikanske præsident, Donald Trump, ikke Kim Jong-uns skyld.

American student Otto Warmbier's parents Fred and Cindy Warmbier cry as U.S. President Donald Trump talks about the death of their son after his arrest in North Korea during the State of the Union address to a joint session of the U.S. Congress on Capitol Hill in Washington, U.S. January 30, 2018. REUTERS/Leah Millis Foto: LEAH MILLIS Vis mere American student Otto Warmbier's parents Fred and Cindy Warmbier cry as U.S. President Donald Trump talks about the death of their son after his arrest in North Korea during the State of the Union address to a joint session of the U.S. Congress on Capitol Hill in Washington, U.S. January 30, 2018. REUTERS/Leah Millis Foto: LEAH MILLIS

Ved tidligere lejligheder har Donald Trump taget både Vladimir Putin og den saudiarabiske kronprins, Muhammad bin Salman, i forsvar mod sine egne eksperter, FBI og CIA.