En fåmælt Donald Trump forlod sit eget pressemøde uden at svare på spørgsmål.

Normalt kan de tage helt op til to timer, Trumps corona-briefinger.

Fredag aften - natten til lørdag dansk tid - tog det imidlertid blot præsidenten 22 minutter at redegøre for, hvordan det går med at bekæmpe den frygtede virus i Guds eget land.

Derefter forlod han mødet uden at svare på spørgsmål, mens de fremmødte journalister forgæves råbte efter ham med emner, de gerne ville have præsidentens svar på.

Donald Trump på fredagens pressemøde. Foto: Chris Kleponis

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem Business Insider.

Trump selv indledte pressemødet med en kort opdatering af de seneste dødstal og status på indlæggelser.

Han hæftede sig ved faldende dødstal i hårdt ramte regioner som New York og Louisiana.

Derefter fik vicepræsident Mike Pence og lederen af den føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed, Stephen Hahn, ordet.

Donald Trump og Stephen Hawn på fredagens pressemøde om coronakrisen i USA. Foto: Drew Angerer

Pence redegjorde for regeringens strategi for håndteringen af krisen, mens Hahn gjorde status over den nuværende testkapacitet. Derefter forlod først præsidenten og derefter også de to andre mænd presserummet.

Umiddelbart før mødet forsøgte ansatte i Det Hvide Hus at få flyttet en reporter fra CNN fra den plads, hun havde fået angivet i rummet.

Anonyme kilder i Det Hvide Hus siger ifølge de Trump-kritiske medier CNN og Huffington Post, at embedsmænd og andre ansatte i administrationen forsøger at lave pressebriefingerne om, så præsidentens rolle bliver begrænset.

Det sker angiveligt efter, at præsidenten torsdag vakte opsigt med sit forslag om, at amerikanerne skulle prøve at bruge injektioner med desinficerende midler som behandling mod coronavirus.

Donald Trump forlader pressemødet og overlader talerstolen til Stephen Hawn, lederen af den føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed i USA. Foto: Drew Angerer

Et råd, som læger på det kraftigste advarede imod og kaldte deciderede livsfarligt.

Præsidenten trak kort efter sine udtalelser tilbage og forklarede, at det bare var en joke.

»Jeg stillede et sarkastisk spørgsmål for at se, hvordan journalister som jer ville reagere«, forklarede Donald Trump til journalister i Det Hvide Hus ifølge AFP.

På et pressemøde natten til fredag dansk tid lød det ellers fra Donald Trump, at desinficerende midler kunne slå virusset ihjel.

FDA Director Stephen Hahn looks on as U.S. President Donald Trump leaves the lectern during the daily coronavirus task force briefing at the White House on April 24, 2020 in Washington, DC. Foto: Drew Angerer

»Jeg ser, at desinficeringsmidler dræber virusset på et minut. Ét minut,« sagde Donald Trump ved sit daglige pressemøde om coronavirus ifølge det amerikanske medie NBC News.

»Er der en måde, vi kan gøre det på ved at indsprøjte det? Man kan se, at virusset rammer lungerne, så det kunne være spændende at undersøge,« lød det fra præsidenten.

Nu forlyder det altså fra anonyme kilder tæt på præsidenten, at de kommende pressemøder bliver kortere, når præsidenten deltager.

I Trump-lejren er der angiveligt også bekymring for, at han bliver 'overeksponeret', og at det kan stille ham dårligere over for modkandidaten Joe Biden i efterårets valgkamp.