Fra 3. november suspenderer USA adgangen for migranter, der ikke selv kan betale for deres sundhedsudgifter.

USA's præsident, Donald Trump, suspenderer adgangen til USA for migranter, der ikke selv kan betale for medicinske udgifter eller er dækket af en sundhedsforsikring.

Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring, efter at Trump fredag amerikansk tid har underskrevet suspenderingen.

- For at kunne beskytte amerikanske borgeres ydelser, er migranter nødt til at være økonomisk selvforsørgende, udtaler Donald Trump i meddelelsen fra Det Hvide Hus.

Ifølge præsidenten vil migranter, der ikke selv kan betale for deres medicinske udgifter, belaste det amerikanske sundhedssystem så meget økonomisk, at det ikke vil være muligt at sikre amerikanernes sundhedsydelser.

Fremover skal migranter, der ansøger om visum til USA, inden for 30 dage efter ankomsten til USA kunne bevise, at de selv kan betale eller er dækket af en sundhedsforsikring.

Suspenderingen træder i kraft den 3. november.

/ritzau/