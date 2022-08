Lyt til artiklen

Den tidligere præsidents advokater forbereder sig på en mulig kommende retssag.

Hvis det amerikanske justitsministerium vælger at rejse en straffesag mod Donald Trump, er han allerede klar til kamp.

Det skriver det amerikanske magasin Rolling Stone.

For allerede nu holder den tidligere præsidents advokathold møder om, hvad de kan forvente i en retssag, hvis Trump bliver tiltalt.

Mediet har talt med flere kilder tæt på Trumps advokater, der har sat forberedelserne i gang.

Kilderne fortæller, at de forventer en retssag, hvor deres klient bliver tiltalt for ulovligt forsøg på fastholdelse af magten.

På flere hemmelige møder har de diskuteret mulige strategier for deres forsvar af den tidligere præsident. En kilde fortæller, at præsidenten fik dårlig rådgivning af sine tidligere advokater i tiden omkring 6. januar 2021. Netop de advokater kan nu blive beskyldt for at have vejledt Trump forkert.

Mediet skriver videre, at Trump er blevet præsenteret for flere af advokaternes forslag på møder, der har fundet sted hen over sommeren.

Den amerikanske kongres har nedsat et udvalg, der undersøger stormløbet på kongressen. Særligt skulle afhøringerne af vicepræsident Mike Pences særlige toprådgivere have alarmeret Trumps juridiskehold.

Mike Pences to tidligere toprådgivere har fortalt detaljeret om dagene op til 6. januar. Særligt detaljer om, hvilke møder Trump angiveligt holdte og valgte at ignore har skabt røre i andedammen. Samtidig har detaljer om præsidentens forsøg på at miskreditere valgresultatet for at forblive ved magten, og derved forhindre nuværende præsident Joe Bidens valgsejr, også fået Trumps advokater til at overveje mulige strategier.

Selvom de fleste af Trumps påstande om valgsvindel efterhånden er faldet til jorden, holder han stadigvæk fast i, at der var udtalt valgsvindel. Det fortalte han senest i en tale for få uger siden i Washington.

Donald Trump forlod præsidentembedet i januar 2021. Han har ved flere lejligheder hentydet til, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024. Men hans kandidatur er endnu ikke officielt meldt ud.