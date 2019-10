En våbenhvile i det nordøstlige Syrien bliver permanent, siger den amerikanske præsident.

USA har onsdag fjernet sine sanktioner mod Tyrkiet, efter at tyrkerne har lovet at gøre en våbenhvile i det nordøstlige Syrien permanent.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Det fremgår af det amerikanske finansministeriums hjemmeside, at sanktionerne onsdag er blevet løftet.

- Tidligere her til morgen informerede Tyrkiets regering min administration om, at de ville stoppe deres offensiv i Syrien og gøre våbenhvilen permanent, siger Trump på onsdagens tv-transmitterede pressemøde.

Sanktionerne blev indført 14. oktober som følge af den tyrkiske offensiv mod kurdere i det nordøstlige Syrien.

På et møde tirsdag i Sotji i Rusland aftalte Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at militærstyrker fra de to lande vil patruljere i området sammen med syriske grænsevagter.

Trump oplyser onsdag, at USA - trods en generel tilbagetrækning fra Syrien - vil beholde et lille antal soldater i nærheden af syriske olieområder.

- Vi har sikret olien, og derfor vil et lille antal amerikanske soldater blive i området, hvor olien er, siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den amerikanske præsident siger desuden, at nogle soldater fra den militante gruppe Islamisk Stat er sluppet fri i forbindelse med de seneste par ugers offensiv. De fleste er dog fanget igen, understreger han.

Mazloum Kobani, der står i spidsen for de kurdiske Syriens Demokratiske Styrker (SDF), oplyser, at Trump har lovet gruppen langvarig støtte.

Hærlederen har talt i telefon med Trump, som har lovet amerikansk støtte på en række "forskellige områder". Det skriver han i et tweet.

