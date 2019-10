USA har onsdag fjernet sine sanktioner mod Tyrkiet, efter at tyrkerne har lovet at gøre en våbenhvile i det nordøstlige Syrien permanent.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, på et pressemøde i Det Hvide Hus.

Det fremgår af det amerikanske finansministeriums hjemmeside, at sanktionerne onsdag er blevet løftet.

»Tidligere her til morgen informerede Tyrkiets regering min administration om, at de ville stoppe deres offensiv i Syrien og gøre våbenhvilen permanent,« siger Trump på onsdagens tv-transmitterede pressemøde.

Sanktionerne blev indført 14. oktober som følge af den tyrkiske offensiv mod kurdere i det nordøstlige Syrien.

På et møde tirsdag i Sotji i Rusland aftalte Rusland præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at militærstyrker fra de to lande vil patruljere i området sammen med syriske grænsevagter.

/ritzau/