Præsident Domald Trumps kampagnestab afslørede torsdag, at han sidder på en svumlende pengekasse, han kan føre valgkamp for. Og mens de 14 demokrater, der kæmper om at blive partiets præsidentkandidat, fører valgkamp mod hinanden i de kommende måneder, kan Trump spare på krudtet, til der begynder at tegne sig et mere klart billede af, hvem hans modstander bliver ved valget i november. (Arkivfoto) Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix