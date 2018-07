Den amerikanske præsident Donald Trump er ude på dybt vand i en løgn omkring sine aner.

To gange - senest under sit besøg i Europa i sidste uge - er Trump blevet citeret for at sige, at begge hans forældre er født i Europa. Hans mor i Skotland. Hans far i Tyskland.

Det er løgn. Eller fake news, som Trump selv ville kalde det. Donald Trumps far er ikke født i Tyskland. Han er - ligesom The Donald selv - født i New York.

Det skriver avisen The Guardian.

Udtalelserne gav Donald Trump til tv-stationen CBS News i forbindelse med sin Europa-tour i sidste uge. Her diskuterede Trump USAs forhold til EU - eller rettere Trumps syn på USAs forhold til EU - og her understregede præsidenten, at EU er en af Amerikas største fjender. Og så kom løgnen:

»Måske det der er det sværeste - husk på, at begge mine forældre blev født i den Europæiske Union, okay? Jeg mener, min mor var Skotland, min far var Tyskland. Og - du ved, jeg elsker de her lande,« sagde Trump.

For at være fair, taler Trump sandt, når han siger, at hans mor er født i Skotland. Han har også ret i, at hans faders side af familien kommer fra Tyskland. Men det var ikke Trumps far, der blev født i det Europæiske land. Det var i stedet hans farfar, Friedrich Trump, der voksede op i byen Kallstadt, inden han som 16-årig krydsede Atlanten til Guds eget land.

Det er langt fra første gang Donald Trump er kommet i modvind på baggrund af uheldige udtalelser. Under sit møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, i sidste uge i Helsinki, fik den amerikanske præsident modsagt sin egen efterretningstjeneste i spørgsmålet om, hvorvidt Rusland havde forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg, som Trump selv vandt i 2016. En kommentar, der siden har fået kras kritik. Også fra flere af Trumps egne republikanske partikammerater.

I videoklippet herover gør Donald Trump rede for, at kritikken mod ham beror på misforståelse. Ifølge præsidenten var det hele en fejl, da han under pressemødet med Putin kom til at sige »skulle« i stedet for »ikke skulle«, og han har derfor fundet det nødvendigt at klargøre dette efter sin hjemkomst fra Helsinki.