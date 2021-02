Ny vejrudsigt. Ted Cruz troede, han skulle ligge og nyde solen under en mexicansk palme. I stedet er den 50-årige senator og Trump-fan endt i en massiv shitstorm.

Mens indbyggerne i hjemstaten Texas fryser ihjel i deres hjem og millioner må klare sig uden strøm, tager statens senator på solskinsferie i Mexico.

Det er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det. Men manden på billedet her er den både populære og kontroversielle amerikanske senator og Trumpfan Ted Cruz.

Ifølge mediet Daily Beast havde Ted Cruz sammen med familien regnet med, at han ubemærket kunne snige igennem Houstons internationale lufthavn og ombord på flyet med kurs imod varmere himmelstrøg, Cancun, Mexico.

Afsløret. Ted Cruz på vej til Mexico – midt i hjemstatens frost- og snekatastrofe Foto: Twitter Vis mere Afsløret. Ted Cruz på vej til Mexico – midt i hjemstatens frost- og snekatastrofe Foto: Twitter

Men en opmærksom medpassager genkendte den 50-årige politiker. Og i løbet af onsdagen er billedet her blevet bragt på samtlige amerikanske tv-stationer og nyhedsportaler.

»Nu kan Senator Cruz godt glemme alt om at blive præsident. Den slags hænger ved,« skriver en bruger på Twitter.

»Senator Cruel viser sit sande jeg. Mens hans vælgere fryser tager han på solskinsferie. Nu ved vi i det mindste, hvor ligeglad han er,« skriver en anden twitterbruger.

Først forsøgte Ted Cruz' talsperson i Washington D.C. at ignorere rygterne. Men siden har både New York Times, Reuters og FoxNews bekræftet, at det ganske rigtigt var Ted Cruz ombord på flyet til Cancun, Mexico. Og nu er der ingen vej udenom.

Der er erklæret undtagelsestilstand i store dele af Texas. Det lader dog ikke til at bekymre statens senator Ted Cruz. Foto: Ralph Lauer – EPA Vis mere Der er erklæret undtagelsestilstand i store dele af Texas. Det lader dog ikke til at bekymre statens senator Ted Cruz. Foto: Ralph Lauer – EPA

»Magen til dårlig beslutning skal man vist lede længe efter,« lød det på den ellers Cruz-venlige tv-station FoxNews.

I weekenden blev Texas ramt af en historisk snestorm og efterfølgende kuldebølge. Ifølge avisen The Guardian har mindst 21 mistet livet, og over fem millioner indbyggere står uden elektricitet og varme.

Før sin forsøgsvis hemmelige solskinsferie nåede Ted Cruz på tv at give statens 'overfølsomme vindmøller' skylden for de massive strømafbrydelser. Ifølge New York Times var vindmøllerne kun ansvarlige for 13 procent af strømafbrydelserne, mens staten naturgas og kulindustri bar ansvaret for resten.

Og mens Ted Cruz havde travlt med at gemme sig for pressen, havde statens øvrige politikere travlt med at hjælpe befolkningen.

Ted Cruz (bar den samme maske under Donald Trumps seneste rigsretssag. Cruz stemte for frifindelse. Foto: NICHOLAS KAMM – AFP Vis mere Ted Cruz (bar den samme maske under Donald Trumps seneste rigsretssag. Cruz stemte for frifindelse. Foto: NICHOLAS KAMM – AFP

»Mens Senator Cruz har haft travlt med at stikke af fra sit ansvar, har vi kontaktet over 100.000 ældre og sårbare borgere, givet dem mad og sørget for ly og varme. Lad os ikke glemme denne dag,« siger Beto O'Rourke.

Ifølge FoxNews er Ted Cruz lige nu på vej hjem fra Mexico.