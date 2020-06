Da Donald Trump i 2017 udnævnte Neil Gorsuch til USAs niende højesteretsdommer, var han sikker i sin sag: Han og Gorsuch var på samme konservative side.

Mandag beviste den 52-årige højestretsdommer det stik modsatte. Og den 74-årige præsident var tydeligvis skuffet.

Med seks dommerstemmer imod tre gjorde USAs overvejende konservative højesteret det nemlig ulovligt – i samtlige 50 amerikanske stater – at fyre både homo- og transseksuelle på grund af deres seksuelle orientering eller deres kønsidentitet.

»Sådan har retten stemt. Og nu må vi bare leve med den afgørelse,« sagde Donald Trump i en meget afmålt tale fra Det Hvide Hus.

USAs Højesteret, siddende fra venstre Stephen Breyer, Clarence Thomas, John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg Samuel Alito, Jr. Stående fra venstre: Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Brett M. Kavanaugh. Foto: JIM YOUNG - Reuters Vis mere USAs Højesteret, siddende fra venstre Stephen Breyer, Clarence Thomas, John G. Roberts, Ruth Bader Ginsburg Samuel Alito, Jr. Stående fra venstre: Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Brett M. Kavanaugh. Foto: JIM YOUNG - Reuters

Overalt i USA bliver afgørelsen nu fejret blandt både LGBT-medlemmer og 'menige' amerikanere. Nye meningsmålinger viser nemlig, at næsten 80 procent af den samlede amerikanske befolkning er enige med Neil Gorsuch og de fem øvrige højesteretsdommere: Homo- og transseksuelle bør beskyttes på lige fod med andre amerikanske minoriteter.

Og meget tyder på, at Donald Trump måske bliver tvunget til at gøre mere end blot 'leve med' Neil Gorsuchs alt andet end typisk konservative afgørelse.

Så sent som sidste fredag gjorde Trump det nemlig lovligt for amerikanske forsikringsselskaber at benægte sygesikring til transseksuelle. Og sidste år stod den amerikanske præsident i spidsen for et tiltag, der fremover vil forbyde transseksuelle at tjene i det amerikanske militær, med mindre de gør det i overensstemmelse med deres biologiske køn.

Men Neil Gorsuchs og resten af den amerikanske højesterets nye afgørelse kan nu meget vel komme til at stå i vejen for Trumps dobbelte anti-trans-afgørelser.

Donald Trump hilser varmt på sin selv-udpegede højesteretsdommer, Neil Gorsuch. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Donald Trump hilser varmt på sin selv-udpegede højesteretsdommer, Neil Gorsuch. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

»Hvordan kan man fremover benægte transseksuelle at tjene i militæret og samtidig have en føderal lovgivning, der gør det ulovligt at diskriminere imod transseksuelle?« spørger journalisten Steve Inskeep fra USAs største radiokanal, NPR, i programmet 'Morning Edition'.

»Jeg tror, at Neil Gorsuch netop har spændt ben for sin egen eks-ven,« lyder det endvidere fra journalisten Chuck Todd i MTP Daily, MSNBC.

Siden sin indsættelse i januar 2017 har Donald Trump udpeget og indsat to vigtige højesteretsdommere i form Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

Begge jurister hører til helt ude på den politiske højrefløj. Begge jurister er populære iblandt de genfødte kristne, én af Trumps kernevælgergrupper.

En mand med regnbueflag foran højreteret i Washington D.C.. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere En mand med regnbueflag foran højreteret i Washington D.C.. Foto: JIM WATSON - AFP

Og også her var skuffelsen tydelig efter Neil Gorsuchs stemme.

»Dommer Gorsuch har kidnappet sagen. Han har svigtet dem, der stolede på ham og hans værdier,« siger prædikanten Franklin Graham således til avisen Washington Post.