Den stod på endeløs jubel, riskager formet som præsidentansigter, blomsterklædte dansere og ikke mindst en spritny og kilometerlang mur, da Donald Trump mandag ankom til Indien.

På verdens største cricketstadion i byen Ahmedabad var 125.000 jublende tilhængere samlet. Melania Trump smilede. Den amerikanske præsident og den indiske premierminister, Narendra Modi, holdt hinanden i hånden. Og i sin tale bag skudsikkert glas sagde en tydeligt tændt Donald Trump bl.a.:

»USA elsker Indien. USA respekterer Indien. Indien giver nyt håb til menneskeheden. Indien er et smukt land.«

Og smukt var det. Langs vejen fra lufthavnen til luksushotellet og videre til det fyldte stadion havde indiske håndværkere nemlig haft rygende travlt.

Således havde man på bygget en solid og godt to meter høj mur hele vejen rundt om byens fattigste områder. Den slags skulle den amerikanske præsident ikke have nødigt at kigge på.

»Jeg synes, præsidenten Trump burde se det hele. Hele vores land er smukt. Og jeg håber da, at han kommer og besøger min dejlige butik bag muren.«

Sådan sagde en butiksejer ved navn Rahmin til den britiske avis The Guardian. Men den slags bliver der næppe tid til på præsidentparrets smuttur til Indien.

Således besøgte Donald og Melania Trump Taj Mahal og andre turistdestinationer. Tirsdag står der politik på programmet. Og herefter går turen tilbage til USA.

Men det var selvfølgelig ikke alle indere, der var lige begejstrede for Trumps møde med premierminister Modi.

Kæmpelandet hærges af religiøse uenigheder. Og i storbyer som New Delhi og Ahmedabad var der massive demonstrationer imod Trumps besøg.

Her blev der marcheret og afbrændt dukker formet som både Donald Trump og premierminister Modi.

I alt skal Donald og Melania Trump tilbringe 36 timer i Indien Og så går turen tilbage til USA, hvor stemningen er en helt anden.

Efter en overbevisende sejr ved weekendens primærvalg (caucus) i Nevada begynder den selvudnævnte 'demokratiske socialist' Bernie Sanderes mere og mere at ligne Demokraternes officielle præsidentkandidat.

Og selvom Donald Trump gang på gang har sværget, at han vil 'elske at stille op imod Crazy Bernie', så er der uro at spore både hos republikanere og hos demokrater.

Selvom Bernie Sanderes således selv er 78 år og hermed præsidentkampagnens alderpræsident, så har den erfarne senator fra staten Vermont formået at få fat i en yderst vigtig vælgergruppe, de helt unge (18-29) og mange amerikanske minoriteter. Vælgergrupper, der kan afgøre valget 3. november.

I den kommende weekend rykker primærvalget, der skal udvælge den demokratiske præsidentkandidat, videre til staten South Carolina.

Her har den forhenværende vicepræsident Joe Biden stadig et lille forspring over Bernie Sanders.

Men efter mange af statens sorte vælgere ifølge CNN 'hopper' over til Sanders' lejr, er Bidens forspring skrumpet ind til fire procentpoint.

Og selvom Republikanerne ikke afholder primærvalg i South Carolina, vil Donald Trump være på pletten.

Aftenen før det vigtige demokratiske valg afholder Trump således fredag et gigantisk 'Keep America Great'-vælgermøde i North Charleston Coliseum, South Carolina.