Trump vil fremvise de fineste maskiner fra militæret i en parade, når USA torsdag fejrer nationaldag.

USA's præsident, Donald Trump, har længe set frem til en militærparade på amerikansk jord.

Han lagde ikke skjul på sin begejstring, da han under sit første besøg i Frankrig som præsident overværede den store militærparade på Bastilledagen i 2017.

Lige siden har han arbejdet på at stable en amerikansk pendant på benene.

Først var der planer om at afholde den i efteråret 2018, men da omkostningerne løb løbsk, trak Trump i land.

Nu kommer paraden så. Omend i en mindre udgave, skriver nyhedsbureauet AP.

Trump har lovet militærfly, kampvogne og "det største fyrværkeri nogensinde" i Washington i forbindelse med USA's uafhængighedsdag, der fejres den 4. juli.

- Pentagon (USA's forsvarsministerium, red.) og vores stærke militærledere er begejstrede over at skulle deltage og blandt andet vise det amerikanske folk det stærkeste og mest udviklede militær i verden, skrev Trump på Twitter tirsdag.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for tiltaget.

Selv om militæret værdsætter national anerkendelse, så er nogle medlemmer bekymrede for, at det vil blive brugt som politiske rekvisitter.

Bystyret i den amerikanske forbundshovedstad er heller ikke begejstret for tanken om tanks i Washingtons gader.

- Vi har sagt det før, og vi siger det igen: Tanks, but no tanks, skriver bystyret på Twitter.

Hvor stor en parade, der bliver tale om, må man formentlig vente til torsdag med at finde ud af.

Tirsdag blev der spottet et par kampvogne og flere andre militære køretøjer på en godsvogn i udkanten af Washington D.C.

Endelig har Trump bebudet, at han vil holde tale. Han har inviteret cheferne for hæren, flåden, luftvåbnet og marinesoldaterne til at stå ved sin side.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det langtfra normalt, at præsidenten på den måde placerer sig selv i centrum af begivenhederne på amerikanernes nationaldag.

Trumps politiske modstandere beskylder allerede præsidenten for at kapre begivenheden og bruge den til at øge sine chancer for at blive genvalgt ved næste års præsidentvalg.

