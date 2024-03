Primærvalgene afvikles som planlagt, selv om Donald Trump er eneste præsidentkandidat for Republikanerne.

Primærvalgene i USA fortsætter, selv om Nikki Haley onsdag har trukket sig som Donald Trumps sidste konkurrent til at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Det forklarer Anders Agner Pedersen, som er USA-kender og chefredaktør på netmediet Kongressen.com.

- Det er spil til ét mål, for der er ikke andre kandidater. Trump kommer til at vinde de resterende primærvalg og dermed få det antal delegerede, som formelt sikre ham nomineringen, siger han.

Udmeldingen fra Nikki Haley kommer dagen efter Super Tuesday, hvor der blev afholdt primærvalg i 15 amerikanske delstater og i territoriet Amerikansk Samoa.

Der resterer 30 primærvalg for Donald Trump. I nogle delstater vil valgene afvikles som et såkaldt caucus.

Et caucus er en slags uformel vælgermødeafstemning, hvor formålet er at vælge de delegerede, der på partiernes konventer stemmer på en kandidat.

Selv om hun trækker sig, giver Nikki Haley ikke udtryk for, at hun entydigt støtter Trump som Det Republikanske Partis præsidentkandidat.

Det kan potentielt komme til at skade hende på længere sigt, hvis hun vælger at forsøge sig som kandidat igen om fire år, mener Anders Agner Pedersen.

- Hvis hun skulle overveje at prøve igen, er det klart, at hendes uvenskab med Trump er noget, som vil være en faktor, der går imod hende, siger han.

- For Trump vil formentlig ikke stille sig specielt positiv over for idéen om, at hun en dag skulle lykkes med et kandidatur.

Hun får første gang muligheden for at blive Republikanernes næste præsidentkandidat i 2028, når der er primærvalg igen.

Til den tid spiller Trump efter alt at dømme - uanset om han taber eller vinder et præsidentvalg i år - stadig en vigtig rolle i partiet, vurderer Anders Agner Pedersen.

- Og han vil formentlig forsøge at gøre en kommende mulig kampagne for hende ganske vanskelig, siger han.

På Trumps sociale medieplatform Truth Social har han, efter at hun kastede håndklædet i ringen tidligere onsdag, sendt en hilsen afsted.

Her gav han udtryk for, at hun eftertrykkeligt blev sat på plads på Super Tuesday.

Super Tuesday er den dag i den amerikanske præsidentvalgkamp, hvor der bliver afholdt primærvalg i flest delstater.

Nederlagene kommer dog ikke til at ændre på, at Nikki Haley er blevet en nationalkendt politisk profil, siger USA-kenderen.

- Hun har fået kampagneerfaring, så man kan ikke udelukke, at hun kunne være fristet af at prøve en præsidentvalgkamp igen i fremtiden, siger Anders Agner Pedersen.

/ritzau/