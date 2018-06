Den saudiske konge har forsikret Donald Trump om, at der bliver produceret mere olie, skriver præsidenten.

København. Snart kommer der mere gang i oliebrøndene og lavere oliepriser. I hvert fald hvis man skal tro den amerikanske præsident, Donald Trump.

Lørdag skriver præsidenten på det sociale medie Twitter, at han er blevet forsikret af den saudiske konge Salman om, at Saudi-Arabien vil forøge landets olieproduktion.

- Måske op til to millioner tønder, skriver Donald Trump, der også skriver, at prisen på olie er for høj, hvilket den saudiske konge "er enig i".

Så håndfaste forsikringer giver man dog ikke om mængden af olietønder i Saudi-Arabien.

Ifølge nyhedsbureauet AP, lyder det i en officiel saudisk udtalelse, at den saudiske konge og Donald Trump har snakket i telefon sammen og er enige om at skabe stabilitet på oliemarkedet, så de olieproducerende lande kan kompensere for eventuel mangel på olie.

Men der bliver ikke nævnt noget om de to millioner tønder olie, som Trump skriver om.

I sit tweet skriver Trump også, at han har argumenteret for, at der skal sendes mere olie på markedet på grund af Iran og Venezuela.

- På grund af tumulten og dysfunktion i Iran og Venezuela, beder jeg om, at Saudi-Arabien forøger sin olieproduktion, skriver præsidenten.

Både Venezuela og Irans økonomier er presset af internationale sanktioner.

Trumps tweet kommer efter, at han har langet ud efter Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) på Twitter i løbet af de seneste måneder.

Det er Trumps håb, at der bliver sendt mere olie på markedet, så oliepriserne falder.

/ritzau/