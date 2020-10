Dommer vil ikke lade Trump slippe af krogen i sag om en påstået voldtægt i et stormagasin i 1990'erne.

Præsident Donald Trump slipper ikke af krogen i et kompliceret retsopgør omkring en voldtægtssag fra midten af 1990'erne.

En føderal domstol i New York har tirsdag afvist en anmodning fra Trump-administrationen om at afvise et sagsanlæg fra en tidligere klummeskriver i magasinet Elle, E. Jean Carroll.

Carroll, som i dag er 76 år, har anlagt sag mod Trump for at lyve om, at han voldtog hende i et prøverum i et stormagasin på Manhattan for omkring 25 år siden.

Distriktsdommer Lewis Kaplan på Manhattan afviste at give tilladelse til, at sagen, som kaldes en bagvaskelsessag, kunne fortsætte uden at omfatte tiltale mod Trump.

Justitsministeriets jurister hævder, at Trump handlede som officiel repræsentant, da han afviste beskyldninger fra Carroll, og derfor ikke personligt kan tiltales for bagvaskelse.

Men dommeren har i sin afgørelse fremhævet, at Trump ikke "var en af regeringens ansatte", som derfor har ret til beskyttelse.

Kaplan fremholdt samtidig, at Trump ikke har fremsat sine udtalelser i sagen, mens han har haft præsidentembedet.

Carroll lagde sagde an mod den republikanske milliardær i november i 2019, hvor hun beskyldte ham for ærekrænkelse ved "at lyve fuldstændigt" om sexovergrebet.

Trump har afvist beskyldningerne mod ham. Han sagde i juni 2019, at han aldrig havde mødt Carroll, og at "hun er ikke min type". Trump siger, at Carroll ville skabe interesse om en bog, som hun skrev.

Dommeren i sagen har tirsdagens afgørelse fastslået, at beskyldningerne mod Trump ikke har noget at gøre med justitsministeriet og det officielle USA, fordi sagen handler om et forløb flere årtier, før Trump blev præsident.

Carroll hilser dommerens afgørelse velkommen:

- Dommeren har i dag anerkendt, at det, som er sagens kerne, er, at præsident Trump voldtog mig for over 20 år siden i et stormagasin. Nu kan vi omsider få sandheden frem.

Beskyldningerne kom første gang frem i en artikel i The New York Magazine i juni sidste år. Her fortalte Carroll, at Trump havde bedt om hendes råd angående køb af en gave til en kvindelig ven. Trump valgte et sæt lingeri og bad hende om at prøve det for ham.

Da de kom ind i prøverummet, påstår Carroll, at Trump forgreb sig på hende.- Han holder mig op mod væggen med sine skuldre, presser sin hånd under min overfrakke og trækker mine trusser ned, har hun tidligere forklaret.

Derefter lynede han angiveligt bukserne ned og stødte sin penis "delvist eller helt, jeg er ikke sikker, ind i mig".

E. Jean Carroll påstår, at det lykkedes hende at skubbe Trump væk og flygte ud af prøverummet.

E. Jean Carroll er ifølge AFP den 16. kvinde, som har anklaget Donald Trump for seksuelle overgreb, før han blev præsident. Trump benægter alle påstandene.

/ritzau/AFP