27 republikanske ledere går imod deres egen præsidentkandidat, Donald Trump, og anbefaler i stedet Joe Biden.

Donald Trump fik mandag de stemmer, der skal til, for at gøre ham til republikanernes officielle præsidentkandiat ved valget 3. november.

Men det er ikke alle fra præsidentens eget parti, der ønsker at se ham genvalgt.

Således meldte 27 ledende republikanere sig mandag under én samlet anti-Trump fane.

Ohios guvernør, John Kasich er republikaner. Men han støtter ikke Donald Trump.

US Senator Jeff Flake

»Enhver, der vil det bedste for USA, ved i hjertet, at det bedste ikke vil finde sted med Donald Trump i Det Hvide Hus. Donald Trump er ikke vokset med opgaven. Det er han simpelthen ikke i stand til.«

Sådan sagde Ohios forhenværende guvernør, John Kasich mandag i et interview med avisen Washington Post. Her gav Kasich også officielt sin støtte til Donald Trumps demokratiske modstander Joe Biden.

Og den forhenværende republikanske senator Jeff Flake fra staten Arizona er enig med partifællen fra Ohio.

»Fire år mere med Donald Trump vil volde stor skade på vores land. Så enkelt kan det siges,« sagde Flake til CNN i weekenden.

27 republikanere mod Trump 24 tidligere republkanske medlemmer af Repræsentanternes Hus har sagt, at de vil stemme på Joe Biden og ikke Donald Trump. Steve Bartlett - Texas

William Clinger - Pennsylvania

Tom Coleman - Missouri

Charlie Dent - Pennsylvania

Charles Djou - Hawaii

Mickey Edwards - Oklahoma

Wayne Gilchrest - Maryland

Jim Greenwood - Pennsylvania

Bob Inglis - South Carolina

Jim Kolbe - Arizona

Steve Kuykendall - California

Ray LaHood - Illinois

Jim Leach - Iowa

Susan Molinari - New York

Connie Morella - Maryland

Mike Parker - Mississippi

Jack Quinn - New York

Claudine Schneider - Rhode Island

Christopher Shays - Connecticut

Peter Smith - Vermont

Alan Steelman - Texas

Jim Walsh - New York

William Whitehurst - Virginia

Dick Zimmer - New Jersey Tidligere republikanske senatorer, der stemmer på Joe Biden og ikke Donald Trump Jeff Flake - Arizona

Gordon Humphrey - New York

John Warner - Virginia

Ved nattens remote-konvent, der blev styret fra staten North Carolina, var der dog rigeligt af pro-Trump republikanere.

Og selvom de 27 republikanske afhoppere har fået stor omtale i de amerikanske medier, så er Donald Trump og resten af den hårde republikanske kerne ikke påfaldende rystet.

Her kaldes de iloyale Trump-partifæller således 'RINOs' - eller Republicans in Name Only. Altså republikanere, der bare kalder sig selv republikanere men slet ikke er den ægte vare.