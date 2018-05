USAs præsident Donald Trump har underskrevet en erklæring om undtagelsestilstand på den største ø i øgruppen Hawaii.

Det sker efter, at vulkanen Kilauea er gået i udbrud, skriver ABC News.

Med underskriften bliver det muligt at få økonomisk hjælp fra en række instanser, og det bliver lettere at sætte ind mod vulkanens skader.

Forskere har netop også advaret mod nye lavastrømme på Hawaiis 'Big Island', oplyser reuters. Lavastrømme har allerede ødelagt adskillige huse og tvunget tusinder til at forlade deres hjem.