I et opslag på Twitter skriver USA's præsident, Donald Trump, at han efter sin egen opfattelse har vundet i en række vigtige svingstater. I opslaget skriver præsidenten:

'Af hensyn til valgmandsstemmerne erklærer vi os som vindere i Pennsylvania, Georgia, North Carolina, hvor der i hver stat er en stor Trump-føring.'

Trump gør også krav på sejren i Michigan, hvis der viser sig at være hold i beretninger om, at der i hemmelighed er blevet "dumpet" et stort antal stemmesedler.

Det fremgår ikke, hvilke beretninger præsidenten henviser til, ligesom det med de 'dumped' stemmer ikke er forklaret nærmere.

Ingen prognoser fra de amerikanske tv-stationer eller nyhedsbureauet AP viser, at Donald Trump har vundet i nogle af de pågældende stater.

Tværtimod viser fem tv-stationers prognoser, herunder CNN og Fox News, at Trumps modkandidat, Joe Biden, har vundet i Michigan.

Fra Twitters side er opslaget fra Trump blevet tilføjet en note om, at ingen officielle kilder har udråbt en vinder i de pågældende valg. Samtidig står der, at 'dele eller hele indholdet, der deles i dette tweet bestrides og kan være vildledende.'

Donald Trumps kampagne har søgt domstole i Michigan og Pennsylvania om at få stoppet optællingen af stemmer, indtil Trump-lejren kan få bedre adgang til optællingen.

Samtidig har kampagnen varslet, at den vil kræve en genoptælling i Wisconsin, som ifølge de amerikanske tv-stationers prognoser er blevet vundet af Joe Biden.

/ritzau/