15. maj kan blive en altafgørende dag i amerikansk politik.

Her skal den forhenværende FBI-leder Robert Mueller nemlig afhøres af retskomiteen i Repræsentanterne Hus - halvdelen af den amerikanske kongres.

Det lyder måske tørt. Men det kan blive en sprængfyldt dag. Og ifølge avisen New York Times er Donald Trump rasende. Denne afhøring er nemlig det, som det demokratiske parti har drømt om og Præsident Donald Trump har frygtet.

Robert Mueller er som bekendt manden bag den såkaldte Mueller Rapport, den to år lange undersøgelse af hvorvidt Donald Trump samarbejdede med russerne og sidenhen forsøgte at stoppe efterforskningen.

Man behøver ikke at være ekspert i kropssprog for at tyde, hvad justitsminister William Barr mente om demokraternes nærgående spørgsmål ved onsdagens afhøring i senatets retsudvalg. Barr forsvarede sinchef, Donald Trump. Foto: TOM BRENNER - EPA Vis mere Man behøver ikke at være ekspert i kropssprog for at tyde, hvad justitsminister William Barr mente om demokraternes nærgående spørgsmål ved onsdagens afhøring i senatets retsudvalg. Barr forsvarede sinchef, Donald Trump. Foto: TOM BRENNER - EPA

Både Donald Trump, det Republikanske parti og USAs nyudnævnte justitsminister William Barr har forængst konkluderet, at Robert Muellers rapport renser præsidenten for enhver mistanke.

Dén fortolkning har Robert Mueller selv erklæret sig uenig i. Og ved afhøringen, der i øjeblikket er booket til 15. maj vil det demokratiske styrede retsudvalg få rig lejlighed til at høre sandheden fra manden, der styrede undersøgelsen og skrev rapporten.

Onsdag blev justitsminister William Barr afhørt i Senatets retsudvalg, et organ, der er styret af Donald Trumps eget parti. Her anklagede flere af de demokratiske medlemmer justitsministeren for at sætte præsidentens tarv før befolkningens og vælgernes.

Flere af de demokratiske medlemmer opfordrede direkte William Barr til at trække sig fra jobbet, som han med deres ord 'ikke er værdig til at besidde'.

Den demokratiske senator Mazie Hirono fra staten Hawaii var én af de retsudvalgetmedlemmer, der forlangte at William Barr trak sig fra jobbet som justitsminister. 'De er ikke jobbet værdigt,« sagde Hironi bl.a. Foto: AARON P. BERNSTEIN - Reuters Vis mere Den demokratiske senator Mazie Hirono fra staten Hawaii var én af de retsudvalgetmedlemmer, der forlangte at William Barr trak sig fra jobbet som justitsminister. 'De er ikke jobbet værdigt,« sagde Hironi bl.a. Foto: AARON P. BERNSTEIN - Reuters

I dag skulle William Barr sidde skoleret foran retsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Men Barr har allerede på forhånd erklæret, at han ikke har i sinde at møde op til dagens afhøring. Justitsministeren er angiveligt utilfreds med det format, som retsudvalgets demokratiske formand Jerry Nadler har fastsat.

Normalt har hvert medlem af retsudvalget fem minutters spørgetid. Og for at få fyldestgørende svar på mere komplicerede juridiske spørgsmål, havde Jarry Nadler besluttet, at to af udvalgets advokater også skulle deltage i afhøringen.

Den idé bryder William Barr sig angiveligt ikke om. Derfor ignorerer han i dag demokraternes invitation. Jarry Nadler og udvalgets øvrige demokratiske medlemmer truer tilgengæld med at anklage justitsministeren for 'foragt for kongressen'.