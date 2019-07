Onsdag får adskillige demokratiske politikere én af deres helt store drømme opfyldt. USAs præsident Donald Trump er ifølge kilder, der har talt med avisen The New York, 'lidt nervøs'. Og de fleste amerikanske vælgere ... ja, de er egentlig ret ligeglade.

Ifølge CNN vil godt to millioner amerikanere således følge med i den direkte transmission, når superadvokat og forhenværende FBI-chef Robert Mueller for åben skærm vil fortælle, hvad han fandt ud af, da han undersøgte forholdet imellem Donald Trumps valgkampagne i 2016 og den russiske regerings forsøg på at blande sig i det amerikanske præsidentvalg.

Til sammenligning fulgte godt tyve millioner seere, da den kommende højesteretsdommer Bratt Kavanaugh blev interviewet foran den amerikanske kongres.

Robert Muellers undersøgelse af forholdet imellem Donald Trump-kampagnen og Vladimir Putins valg-indblanding, varede cirka to år.

Fra talerstolen i Forsvarsministeriet svor Robert Mueller 29. maj, at han aldrig ville tale om sin undersøgelse igen. Onsdag skal Mueller trods sine løfter om det modsatte krydsforhøres i den amerikanske kongres. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Fra talerstolen i Forsvarsministeriet svor Robert Mueller 29. maj, at han aldrig ville tale om sin undersøgelse igen. Onsdag skal Mueller trods sine løfter om det modsatte krydsforhøres i den amerikanske kongres. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Resultatet blev kendt, da Mueller i foråret offentligjorde sin omhyggelige skriftlige rapport. Men Donald Trumps politiske modstandere fra det demokratiske parti var fra starten ikke tilfreds med den skriftlige version, som de færreste har læst.

De vil høre om det påståede samarbejde imellem Trump og Putin fra Robert Muellers egen mund.

Og amerikanske medier kalder dagens afhøring 'filmversionen af en kedelig bog'.

Med start klokken 14 dansk tid, skal Robert Mueller først afhøres af den demokratisk-ledede retskomité og siden skal Mueller under ed fortælle, hvad han ved foran den ligeledes demokratisk-ledede efterforskningskomité.

Donald J. Trump har igen og igen kaldet Robert Muellers undersøgelse, en 'heksejagt'. Alligevel siger kilder til avisen New York Times, at Trump er 'lidt nervøs' før dagens afhøring af Robert Mueller. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere Donald J. Trump har igen og igen kaldet Robert Muellers undersøgelse, en 'heksejagt'. Alligevel siger kilder til avisen New York Times, at Trump er 'lidt nervøs' før dagens afhøring af Robert Mueller. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

I begge forum vil især de demokratiske medlemmer gøre deres bedste for at få Robert Mueller til at sige, at Donald Trump brød loven, da han i 2017 og 2018 gjorde sit bedste for at stoppe undersøgelsen af det påståede amerikansk-russiske valgsamarbejde.

Men ifølge CNN-journalist Wolf Blitzer bør ingen skrue forventninger for højt op.

»Robert Mueller er en mand, der altid holder sig til reglerne - 100 procent. Mueller har fra starten sagt, at han ikke vil sige noget, der ikke allerede står skrevet i rapporten. Og hvis han bliver spurgt om de fortrolige dele af undersøgelsen, så vil han - ifølge reglerne påbyder - nægte at svare.«

Begge komitéer består af både demokratiske og republikanske medlemmer. Og mens demokraterne vil gøre deres bedste for at få Donald Trump i fedtefadet, så vil de republikanske medlemmer gøre alt for at forsvare deres præsident. Og de vil derfor forsøge at få hele Mueller-undersøgelsen til at fremstå som en heksejagt på Donald Trump.

Her i retskomiteens 'klasseværelse' skal Robert Mueller i dag sidde skoleret. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere Her i retskomiteens 'klasseværelse' skal Robert Mueller i dag sidde skoleret. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

I sin rapport beskrev Robert Mueller bl.a. ti 'mulige forsøg på at forhindre rettens gang' (Collusion) - begået af Donald Trump. Men i samme apport nægtede Mueller også af drage en konklusion om, hvorvidt Trump havde overtrådt loven eller ej.

Dagens afhøring vil ifølge samtlige eksperter føre til samme konklusion ... eller mangel på samme.