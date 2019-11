Trump blev mødt med buhen, da han ankom for at overvære en MMA-kamp i Madison Square Garden.

For anden gang inden for en uge blev præsident Donald Trump mødt med højrøstede øv-råb og buhen, da han lørdag overværede en sportsbegivenhed i New York.

Trump blev mødt med buhen, da han ankom for at overvære en MMA-kamp (kampsport) i den ikoniske Madison Square Garden på Manhattan i New York. Kort efter blev præsidenten dog også tiljublet af tilskuere i Madison Square Garden.

Trump, som var iført et mørkt jakkesæt og et rødt slips, løftede en knyttet hånd mod den folkemængde, som tog imod ham med øv-råb.

Da mange af de tilstedeværende kort efter klappede og gav udtryk for støtte til præsidenten vinkede han til folkemængden.

Der blev ikke råbt sætninger om, at Trump burde spærres inde, hvilket skete, da præsidenten weekenden før overværede en baseballkamp, hvor han også blev mødt med højrøstede tilråb.

Snesevis af tilskuere havde ved baseballkampen medbragt plakater med slogans vendt mod præsidenten. blandt andet ""Trump/Pence Out Now!".

I Madison Square Garden var Trump ledsaget af sine sønner, Eric and Don Jr. Trump og han vinkede til de tusinder, som udtrykte deres støtte til ham.

Ved et valgmøde i Mississippi fredag sagde Trump, at "et bredt flertal af vælgerne vil støtte ham mod en rigsretssag. Det skete efter, at et flertal i Repræsentanters Hus havde stemt for formelt at tage skridt frem mod en rigsretssag mod præsidenten.

Trump er flyttet fra sin privatadresse i Trump Tower på Fifth Avenue i New York til feriecenteret Mara-Lago Estate i Palm Beach i Florida.

Præsidenten har begrundet flytningen med, at byen New York ikke har behandlet ham godt.

- På trods af at jeg hvert år har betalt millioner af dollar i skat til byen og staten, er jeg blevet behandlet dårligt af byens og statens politiske ledere, skriver Trump på Twitter.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, har svaret igen, skriver NBC News.

- Held og lykke. Trump betalte alligevel ikke skat her. Værsgo, Florida, skriver Cuomo i en pressemeddelelse

/ritzau/AFP