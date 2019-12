Donald Trump er nu officielt anklaget for højforræderi. Og mens anklagerne hænger som en sort sky over Det Hvide Hus, gør præsidenten sig angiveligt klar til hævn.

Og Trumps sigtekorn er blandt andet rettet imod højtstående demokrater som Joe Biden, Nancy Pelosi og Adam Schiff.

Det skriver de to amerikanske medier The Daily Beast og Politico.

Da Donald Trump i 2017 blev bedt om at nævne sin favorit del af biblen, sagde han let ildevarslende: »Et øje for et øje.«

Og ifølge The Daily Beast er det netop denne gammeltestamentlige hævnopfattelse, der driver Donald Trump.

»Hvis Trump går ned, så nægter han at gå ned alene,« skriver Justin Baragona i The Daily Beast.

Og ved sine feststemte rallys har Trump aldrig været bleg for at lufte nogle overraskende brutale hævnfantasier.

»Whistlebloweren, der startede hele denne heksejagt, er jo bare en gemen spion. Og ved I, hvad vi i gamle dage gjorde ved spioner? Dødsstraffen. Den elektriske stol. Måske skulle vi gå tilbage til det.«

Sådan sagde Trump ved et vælgermøde i Florida tidligere i år.

Og af samme årsag insisterede Trumps politiske modstander Adam Schiff på, at den anonyme whistleblower, der afslørede Trumps pres på Ukraine, fortsat skal bevare sin anonymitet.

»Jeg ville ikke blive overrasket, hvis Trump forsøgte at gøre alvor af den slags vanvittige trusler,« siger Adam Schiff til AP, og Schiff står nu nær toppen af Trumps hævnliste.

Således sagde Trumps private advokat Rudy Giuliani i et helt nyt interview med New York Times, at præsidenten overvejer at sagsøge Adam Schiff for et betragteligt millionbeløb.

»Adam Schiff har svinet mig til. Han har brudt loven. Og det vil han fortryde,« sagde Trump til et rally i staten Michigan, hvor B.T.s udsendte var blandt de 10.000 tilskuere.

Donald Trump er anklaget for magtmisbrug og forsøg på at forhindre rettens gang. Først bad Trump ifølge demokraternes anklageskrift Ukraines præsident om at finde snavs på sin politiske modstander Joe Biden, og siden forsøgte præsidenten angiveligt at forhindre efterforskningen.

Og selvom rigsretssagen nu er en realitet, fortsætter Trump tilsyneladende sin jagt på Biden-snavs.

»Trump hader Barack Obama og alt, han står for. Og da han ikke kan røre Obama selv, går han efter det næstbedste, Obamas vicepræsident, Joe Biden,« skriver Politico.

Før valget i 2016 svor Trump, at han uden straf og uden at miste én eneste stemme kunne skyde og dræbe en person på åben gade i New York. Og selvom fantasierne måske er blevet en anelse mindre bloddryppende, så er hævntørsten langt fra forsvundet.

Således insisterer Trump ifølge Giuliani stadig på, at han vil sagsøge de mange kvinder, der har anklaget ham for seksuelle overgreb. Og hans politiske ærkefjende Nancy Pelosi går heller ikke ram forbi.

»Nervøse Nancy er en forfærdelig person. Og hun kommer til at fortryde sine gerninger. Ved at trække mig for en rigsret, skriver hun og demokraterne under på deres egen undergang. De vil blive overrasket,« sagde Trump ved vælgermødet i Battle Creek, Michigan.

Som svar på Trumps trusler sagde Pelosi i fredags tørt: »Jeg er aldrig bange. Og jeg bliver sjældent overrasket.«