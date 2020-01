Selvom højesteretsdommer John Roberts under stort drama afviste ét af republikanernes provokerende spørgsmål i rigsretssagen imod Donald Trump, så tyder meget på, at Donald Trump kan blive frifundet allerede fredag aften eller lørdag formiddag.

'Mens demokraterne falder fra hinanden, står republikanerne sammen. Lad os afslutte denne falske retssag, så vi igen kan arbejde for USA.'

Sådan skrev Donald Trump torsdag på twitter.

Og ifølge både New York Times, Washington Post og CNN så tyder meget på en hurtig afslutning allerede før weekenden.

Lisa Murkowski. Foto: SHAWN THEW Vis mere Lisa Murkowski. Foto: SHAWN THEW

Onsdag og torsdag har de demokratiske anklagere forsøgt at gennemtrumfe en beslutning om flere vidner i retssagen, hvor Donald Trump er anklaget for magtmisbrug og forsøg på at stoppe rettens gang.

Dette ville kræve, at mindst fire republikanske senatorer 'skifter side' og sammen med demokraterne stemmer imod deres egen partileder Mitch McConnell og for nye vidneudsagn.

Men sent torsdag aften signalerede mindst ét af de tre moderate republikanere Lisa Murkowski til demokraternes store skuffelse, at hun ville blive folden og stemme imod vidner og for en tidlig afslutning.

Efter endnu en maraton-spørgerunde torsdag er fredag formiddag afsat til den vigtige afstemning for eller imod nye vidner og andet nyt bevismateriale.

Højesteretsdommer John Roberts kan blive manden, der afgører alt. torsdag nægtede Roberts at oplæse et spørgsmål fra senator Rand Paul. Foto: US SENATE TV HANDOUT - EPA Vis mere Højesteretsdommer John Roberts kan blive manden, der afgører alt. torsdag nægtede Roberts at oplæse et spørgsmål fra senator Rand Paul. Foto: US SENATE TV HANDOUT - EPA

Hvis bare 51 af senatets 53 republikanske medlemmer stemmer imod demokraternes ønsker, er rigsretssagen i praksis forbi.

Herefter skal de 100 senatorer, der fungerer som rigsretssagens jury, afgøre, hvorvidt Donald Trump er skyldig og bør afsættes. Men hvis bare 33 senatorer stemmer 'ikke skyldig', så er Trump 'free to go' - frifundet.

Det er især præsidentens forhenværende sikkerhedsrådgiver John Bolton, som de demokratiske anklagere ønsker at se i vidneskranken.

Ifølge chefanklager Adam Schiff vil Boltons vidneudsagn bevise, at Trump bragte nationens sikkerhed i fare ved at tilbageholde militærhjælp til Ukraine for tilgengælde af få udlevere politiske snavs på sin politiske modstander, Joe Biden.

Rand Paul stillede et spørgsmål til Trumps advokater. Højesteretsdommer John Roberts nægtede at læse det op. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Rand Paul stillede et spørgsmål til Trumps advokater. Højesteretsdommer John Roberts nægtede at læse det op. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Ifølge flertallet af amerikanske medier har demokraterne ikke de nødvendige stemmer. Modsat har senatets republikanske flertalsleder Mitch McConnell formået at samle flokken af republianske medlemmer.

Men én mand kan stadig ændre alt, sagens dommer, John Roberts.

Og torsdag beviste den 65-årige topjurist, der til daglig leder USAs højesteret, at han ikke er bange for at gå imod strømmen.

Da den republikanske senator Rand Paul således stillede et spørgsmål, der ifølge New York Times inkluderede navnet på den anonyme 'whistleblower', der var med til at starte hele sagen, sagde John Roberts iskoldt: 'Undertegnede nægter at læse dette spørgsmål op.'

Tilhængere af Donald Trump. Foto: KEREM YUCEL - AFP Vis mere Tilhængere af Donald Trump. Foto: KEREM YUCEL - AFP

Ifølge amerikansk lovgivning har en whistleblower ret til at forblive anonym. Og ligesom John Roberts gjorde det torsdag kan han også levere fredagens helt store overraskelse.

Som dommer og hermed sagens mest magtfulde person har John Roberts således ret til at ignorere resultatet af senatets afstemning og beslutte, at nye vidner er nødvendige for at nå frem til en retfærdig afgørelse.

Hvis John Bolton og andre nye vidner skal afhøre af senatets medlemmer, kan sagen ifølge HuffingtonPost vare over en måned mere.