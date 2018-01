Den amerikanske præsident siger, at han godt vil undskylde retweet af Britain First - hvis han bliver spurgt.

Davos. Flere måneder efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, valgte at dele islamfjendtlige videoer fra den højreradikale gruppe Britain First, er han nu klar til at undskylde sin handling.

Trump kommer med sit tilbud i et interview med den britiske journalist Piers Morgan, der er sendt fredag morgen på ITV og optaget under Det Verdensøkonomiske Forum i Davos i de schweiziske alper.

I interviewet anklager Morgan præsidenten for at være skyld i "stor angst og vrede" i Storbritannien, fordi "Britain First basalt set er en bunke racister og facister".

Og det presser Donald Trump til at komme med en form for undskyldning.

- Hvis du fortæller mig, at de er forfærdelige racister, vil jeg bestemt gerne undskylde, hvis det er det, du ønsker, jeg gør, siger han.

I interviewet påstår Donald Trump også, at han slet ikke havde ordentligt kendskab til Britain First bevægelsen.

- Selvfølgelig kendte jeg dem ikke.

- Jeg kendte intet til dem. Jeg kender intet til dem i dag, andet end at jeg har læst en smule om dem, siger han.

Donald Trump retweetede i slutningen af november tre videoer på Twitter fra næstformanden i Britain First, Jayda Fransen.

Fransen er blevet tiltalt for "truende, grove og fornærmende ord eller handlinger" under en tale, som hun holdt i Belfast.

Men bevægelsen og præsidentens tweet er ifølge Donald Trump ikke noget, der har vakt opsigt i USA.

- Måske er det en stor historie i Storbritannien, men i USA var det ikke en stor historie, siger han.

Britain First er optaget af at bekæmpe, hvad organisationen kalder islamisering af Storbritannien, og gruppen bekæmper opførelser og udbygninger af moskéer.

Gruppen er imod multikulturalisme. Den har opstillet kandidater ved både lokale og nationale valg, men disse har ikke fået nævneværdig opbakning.

/ritzau/