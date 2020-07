En brand opstod på Kinas konsulat i den amerikanske by Houston, efter at USA havde beordret det lukket.

Præsident Donald Trump siger, at det "altid er muligt", at flere kinesiske konsulater i USA vil blive lukket.

Det siger præsidenten på en pressebriefing i Det Hvide Hus natten til torsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen lyder i kølvandet på det amerikanske udenrigsministeriums ordre om at lukke Beijings kontor i Houston, Texas, i løbet af 72 timer. Ordren blev udstedt tidligere onsdag.

Trump siger også på pressemødet, at han har bemærket en brand på konsulatet i Houston efter ordren om lukningen.

- Jeg antager, at de brændte dokumenter og papirer, siger Trump.

I en erklæring fra udenrigsministeriet udtaler en talsmand onsdag, at lukningen er beordret for at beskytte amerikansk ejendom og amerikanernes privatinformationer. Det skriver det amerikanske medie ABC.

Kina afviser anklagerne og forsikrer, at det har arbejdet under "normale omstændigheder" i Houston, siger talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium Wang Wenbin ifølge ABC.

/ritzau/