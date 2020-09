Hvis det bliver nødvendigt, er Donald Trump klar til selv at spæde til for at genvinde præsidentvalg.

USA's præsident, Donald Trump, er bagud i meningsmålinger forud for præsidentvalget 3. november. Men han lægger tirsdag ikke skjul på, at han vil gøre alt, hvad han kan, for at blive siddende som præsident.

Trump er således klar til at bruge penge fra sin egen formue på præsidentkampagnen, hvis det bliver nødvendigt.

Det siger han til journalister forud for en tur til delstaten Florida tirsdag.

Ifølge den republikanske præsident har kampagnen i øjeblikket to til tre gange så mange midler til rådighed som ved valget i 2016. Men hvis der er brug for det, vil han selv spæde til.

- Hvis jeg er nødt til det, vil jeg gøre det, siger Trump.

Præsidenten bliver herefter spurgt til, hvor mange af sine egne penge han er klar til at bruge.

- Hvad end der kræves. Vi skal vinde. Det er det vigtigste valg i landets historie, siger han.

/ritzau/Reuters