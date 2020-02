Præsident Trump er kendt ikke skyldig i begge anklager mod ham i rigsretssagen i Senatet.

Ved en afstemning i rigsretssagen i Senatet har præsident Trump tilstrækkeligt mange stemmer til frikendelse i anklager om magtmisbrug.

52 af de 100 senatorer kendte Trump ikke skyldig i den første anklage om magtmisbrug.

Ved en anden afstemning i rigsretssagen fik præsident Trump også tilstrækkeligt mange stemmer til at blive frikendt for anklager om at forhindre Kongressens arbejde.

Trumps republikanske partifæller sidder på 53 af de 100 pladser.

Den republikanske senator Mitt Romney fra Utah meddelte inden afstemningen, at han ville stemme for, at Trump bliver dømt skyldig i at have misbrugt den tillid, som befolkningen har vist ham.

Romney var selv republikansk præsidentkandidat i 2012.

- At bringe en korrupt adfærd ind i en valgkamp blot for selv at kunne blive på sin post er måske den groveste og mest ødelæggende måde at svigte sin ed på, sagde Romney inden afstemningen.

/ritzau/