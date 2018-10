Tyrkiet frygter, at journalisten, der levede i eksil i USA, er blevet dræbt på et konsulat i Istanbul.

Washington. Den amerikanske præsident, Donald Trump, er bekymret over, at en saudiarabisk journalist er forsvundet i Tyrkiet.

Det siger han mandag til journalister i Det Hvide Hus.

- Jeg er bekymret. Jeg bryder mig ikke om at høre om det.

- Forhåbentligt løser det sig selv. Lige nu er der ingen, der ved noget som helst, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De tyrkiske myndigheder frygter, at journalisten Jamal Khashoggi er blevet dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul i sidste uge.

Myndighederne vurderer, at drabet var planlagt, og at liget efterfølgende er blevet fjernet fra konsulatet.

Jamal Khashoggi, der har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens politik i blandt andet The Washington Post, har de seneste år levet i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

Tirsdag 2. oktober besøgte han konsulatet for at få ordnet nogle dokumenter i forbindelse med sit forestående bryllup. Khashoggis forlovede ventede foran konsulatet, men han kom aldrig ud igen, har hun tidligere oplyst.

Det saudiarabiske konsulat benægter alle anklager, som konsulatet i en meddelelse har kaldt ubegrundede.

Tidligere mandag udtalte den republikanske senator Lindsey Graham, at det kan være "ødelæggende" for alliancen mellem USA og Saudi-Arabien, hvis det viser sig, at Saudi-Arabien har dræbt den prominente journalist.

Lindsey Graham kræver, at de saudiarabiske myndigheder giver "ærlige svar" på, hvad der er sket med Jamal Khashoggi.

- Vi er enige om, at hvis der er nogen som helst sandhed i anklagerne mod den saudiarabiske regering, så vil det være ødelæggende for forholdet mellem USA og Saudi-Arabien, og der vil være en høj pris at betale - økonomisk og på anden vis, skriver han på Twitter.

/ritzau/