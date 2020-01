Hvis Donald Trump får sin vilje, kommer hans forhenværende sikkerhedsrådgiver John Bolton ikke engang i nærheden af vidneskranken i den igangværende rigsretssag i Washington D.C.

'John Bolton ved simpelthen for meget,' skriver New York Times.

Hvis ærkekonservative John Bolton imod præsidentens ønske alligevel indkaldes til at vidne imod sin forhenværende chef, så vil Donald Trump ganske enkelt forbyde det. På amerikansk hedder det 'executive privilege' - chefens helt specielle rettighed.

»John Boltons vidneudsagn ville bringe nationens sikkerhed i fare,« sagde Donald Trump, da han fornyligt blev spurgt under et pressemøde i Det Hvide Hus.

Men ifølge den amerikanske tv-journalist Chris Matthews er sandheden en anden.

»Præsident Donald Trump er ganske enkelt bange for John Bolton, eller bange for dét, John Bolton ved,« siger Chris Matthews i sit MSNBC-program 'Hardball'.

Og hvis det er tilfældet, så har præsidenten god grund til at være nervøs.

John Bolton var således tilstede, da Donald Trump angiveligt forlangte, at livsvigtig militærassistance på to milliarder kroner til Ukraine blev til tilbageholdt, indtil landets nyvalgte præsident gjorde ham (Trump, red.) en personlig tjeneste. John Bolton fastholder, at i sin kommende bog 'The Room Where it Happened', at Donald Trump personlig gav ham ordre på at tilbageholde militærassistancen. Og John Bolton kaldte efterfølgende 'nogen for noget'-aftalen for en 'narkohandel'.

Donald Trump i front. John Bolton i baggrunden. Foto: LEAH MILLIS - AFP Vis mere Donald Trump i front. John Bolton i baggrunden. Foto: LEAH MILLIS - AFP

John Bolton har selv sagt, at han er villig til at vidne i rigsretssagen, hvor Donald Trump er anklaget for magtmisbrug og sidenhen forsøg på at dække over sandheden.

Dette kræver, at Bolton officielt bliver indkaldt af det amerikanske senat, der under rigsretssagen fungerer som jury. Og da det republikanske parti i senatet har flertal med 53 ud af 100 medlemmer, skal mindst fire republikanske senatorer vælge at stemme for nye vidner og imod præsidentens klare ønsker.

Tirsdag afslutter Donald Trumps advokater deres fremlægning af sagen. Til dette formål har de bl.a. kendis-advokater som Kenneth Starr og Alan Dershowitz. Onsdag og torsdag kan senatets 100 medlemmer stille spørgsmål til Trumps otte forsvarsadvokater og demokraternes syv anklagere.

Og fredag forventes senatet at afholde den afgørende afstemning om sagens videre gang.

Hvis der således er et simpelt flertal (51 imod 49) for at indkalde yderligere vidner og dokumenter, kan rigsretssagen imod Trump fortsætte til ind i marts.

Men hvis senatsleder Mitch McConnell og præsident Trump får deres vilje og ingen yderligere vidner skal høre, så kan det hele være overstået i næste uge.

Mens John Boltons vidneudsagn for nogle kan bringe tvivl om præsidentens troværdighed, så er der kun lidt tvivl om sagens endelige udfald - frifindelse.

For at finde Donald Trump skyldig, skal mindst 67 af senatets 100 medlemmer (to trediedele) give demokraterne ret.