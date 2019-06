- Vi taler ikke om at sætte styrker ind på landjorden ved en eventuel militær aktion mod Iran, siger Trump.

USA's præsident, Donald Trump, siger onsdag, at en eventuel krig mod Iran ikke vil blive lang.

- Vi taler ikke om at sætte militære styrker ind på landjorden, hvis en militær aktion mod Iran skulle blive nødvendig, og en væbnet konflikt vil ikke vare længe", siger han.

Til et spørgsmål i et tv-interview om, hvorvidt situationen omkring Iran bevæger sig mod krig, svarede Trump:

- Jeg håber det ikke, men vi er i en stærk position, hvis noget skulle ske. Jeg taler ikke om at sætte landstyrker ind. Jeg siger blot, at hvis noget sker, så vil det ikke vare ret længe.

Udtalelserne fra Trump kommer få dage efter den amerikanske leder i sidste øjeblik aflyste tre forskellige angreb mod Iran.

Angrebene skulle have været et svar på, at Iran torsdag skød en amerikansk militærdrone ned ved Hormuzstrædet. Ifølge USA blev dronen skudt ned, mens den befandt sig i internationalt luftrum.

Men da Trump fik at vide, at op mod 150 mennesker ville dø i USA's angreb, stoppede han angrebet. Det har han forklaret på Twitter.

Trump har senere uddybet, at han ikke havde givet den endelige godkendelse til angrebet.

Iran gav i sidste måned EU en frist til at vikle sig ud af USA's sanktionspolitik. Det har EU været ude af stand til, og torsdag øger Iran graden af berigelse for uran på dets atomanlæg i Natanz syd for Teheran.

Det vil øge Irans muligheder for at udvikle atomvåben. Det var det, som en international atomaftale fra 2015 skulle forhindre.

Det kommer samtidig med, at Trump senest i et tweet har gentaget, at han er klar til at udrydde områder af Iran.

USA trak sig sidste år ud af atomaftalen med Iran. Siden er de militære spændinger ved Den Persiske Bugt vokset.

/ritzau/Reuters