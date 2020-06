Enhver samtale med USA's præsident er fortrolig, og derfor vil Bolton bryde loven med udgivelse, mener Trump.

Præsident Donald Trump siger mandag lokal tid, at John Bolton vil blive holdt juridisk ansvarlig for lovbrud i en kommende bogudgivelse.

Bolton, som er Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, vil udgive bogen, "The Room Where It Happened: A White House Memoir", 23. juni.

På et pressemøde siger Trump, at han ved, at bogen vil indeholde hemmeligstemplet information.

Han fortæller også, at bogen ikke har været igennem en godkendelsesproces, som enhver bog af tidligere embedsmænd med adgang til den type informationer skal igennem.

- Jeg betragter enhver samtale med mig som meget fortrolig. Så det vil betyde, at hvis han skriver bogen, og hvis bogen bliver udgivet, så har han brudt loven, siger Trump.

- Det er det, der hedder strafansvar. Det er ganske stort.

Justitsminister William Barr siger ved samme pressemøde, at ministeriet forsøger at få Bolton til at gennemgå godkendelsesprocessen og "gennemføre de nødvendige sletninger af hemmeligstemplet information".

Forlæggeren Simon and Schuster har oplyst, at Bolton - der efter 519 dage på posten blev fyret på grund af store udenrigspolitiske uenigheder med Trump - i bogen vil dokumentere flere ulovligheder begået af Trump.

I en pressemeddelelse fredag skriver Simon and Schuster, at bogen giver en insiderberetning om Trumps "usammenhængende, spredehaglsagtige beslutningsproces".

Bogen går angiveligt i detaljer om Trumps forhold til Kina, Rusland, Ukraine, Nordkorea, Iran, Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

- Det her er bogen, som Trump ønsker, at du ikke skal læse, skriver Simon and Schuster.

Ben Wizner, leder for et ytringsfrihedsprojekt under borgerrettighedsorganisationen American Civil Liberties Union, mener, at regeringen vil fejle i forsøget på at få blokeret udgivelsen.

- Som sædvanlig har regeringens trusler intet at gøre med at beskytte national sikkerhed og alt at gøre med at undgå skandaler og ydmygelse, siger Wizner.

Trump siger, at problemet med at offentliggøre hemmeligstemplet information og samtaler med præsidenten "bliver endnu værre, hvis han lyver om samtaler, hvilket jeg kan forstå, at han måske gør i nogle tilfælde".

Præsidenten siger, at han ikke har læst bogen.

- Så vi får at se, hvad der sker. De er i retten, eller de kommer snart til at komme i retten, siger Trump.

