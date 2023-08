Gravstedet er næsten ikke til at få øje på, hvis man ikke lige ved, at det er der.

For det lange græs er fra alle sider begyndt at vokse ind over den enkle sten, der bærer navnet 'Ivana Trump'.

Det er Daily Mail, der har besøgt stedet, hvor Donald Trumps ekshustru ligger begravet.

Og allerede kun lidt mere end et år efter hendes død, er hendes gravsten altså groet voldsomt til, selvom hun ligger på et sted, hvor hver eneste græsstrå ellers konstant blive nøje klippet og plejet. Se gravstedet til venstre herunder:

EXCLUSIVE: Ivana Trump's grave is completely overgrown at Trump's Bedminster golf course https://t.co/LnwWXr5kpP pic.twitter.com/CVVP2bkLKG — Daily Mail Online (@MailOnline) August 12, 2023

For Ivana Trump blev i juli sidste år begravet på Trump National Golf Club Bedminster, der som navnet antyder er en golfklub ejet af Donald Trump.

Her 13 måneder senere fremstår det afskærmede område altså langtfra af at være velholdt.

Græsset er også flere steder gult og afsvedet.

Helt anderledes end umiddelbart efter begravelsen sidste i juli 2022. Se herunder:

Sådan så gravstedet ud lige efter begravelsen. Vis mere Sådan så gravstedet ud lige efter begravelsen.

En repræsentant for Donald Trump fortæller til Daily Mail, at det efter planen er meningen, at Ivana trumps gravsted skal udstyres med en større sten, når jorden har sat sig-.

Det vakt i øvrigt opsigt, at Ivana Trump overhovedet blev begravet på en golfbane – og ikke på en kirkegård.

Efterfølgende kom det frem, at det muligvis kunne skyldes, at der i den pågældende stat, New Jersey, eksisterer en række undtagelser for begravelsessteder i forhold til indkomstskat og boligskat. Læs mere om det her

Donald og Ivana Trump var gift fra 1977 til 1992, og sammen fik de børnene Ivanka, Donald Jr. og Eric.