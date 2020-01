USA er i færd med at vurdere skaderne, efter iranske missiler har ramt to militærbaser i Irak, udtaler Trump.

USA's præsident, Donald Trump, fastslår efter et iransk missilangreb i Irak natten til onsdag, at "alt er godt".

- Missiler blev lanceret fra Iran mod to militærbaser i Irak. Vi er i øjeblikket ved at vurdere omfanget af sårede og materielle skader. Så langt så godt, skriver præsidenten på Twitter kort før klokken fire onsdag morgen dansk tid.

- Vi har uden tvivl verdens mest magtfulde og mest veludstyrede militær.

- Jeg vil komme med en udtalelse i morgen tidlig (onsdag eftermiddag dansk tid, red.).

Tidligere lød det fra Det Hvide Hus, at det er "opmærksom på angreb mod amerikanske faciliteter i Irak". Herunder mindst to irakiske militærbaser.

Det oplyste Det Hvide Hus i en erklæring natten til onsdag dansk tid.

- Præsidenten er blevet orienteret og overvåger situationen nøje og konsulterer sit nationale sikkerhedsteam, skrev pressechef i Det Hvide Hus Stephanie Grisham på Twitter.

I første omgang lød det, at præsidenten ville kommentere angrebet i en tale fra Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus. Men kort før klokken tre dansk tid oplyste embedsmænd, at det ikke kommer til at ske.

Mindst seks raketter har ramt luftbasen Ain Al-Asad i Irak, hvor der er både amerikanske og danske soldater.

Det bekræfter amerikanske embedsmænd overfor nyhedsbureauet Reuters.

Sikkerhedsniveauet i Det Hvide Hus er blevet hævet som følge af angrebet, oplyser en embedsmand til det amerikanske medie CNN.

Det iranske nyhedsbureau Fars skrev kort efter nyheden om angrebet i et tweet, at "Irans hævn er begyndt".

Det er en henvisning til det amerikanske militærs drab på den iranske general Qassem Soleimani i sidste uge.

USA mener, at der kan have været flere angreb mod forskellige lokationer i Irak, herunder Ain Al-Asad-basen.

Også en luftbase i Erbil i det nordlige Irak er blevet angrebet. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

- Vi arbejder på at vurdere omfanget af skader, udtaler Pentagon-talsmand Jonathan Hoffman i en erklæring ifølge Reuters.

Samtidig oplyser Pentagon, at det står klart, at missilerne blev affyret fra Iran.

- Iran affyrede mere end et dusin ballistiske missiler mod amerikanske militærstyrker samt koalitionsstyrker i Irak, udtaler Pentagon.

Reuters skrev kort før klokken to natten til onsdag dansk tid, at der ifølge den arabiske tv-station Al Mayadeen kan høres sirener ved Ain Al-Asad-basen, ligesom at helikoptere ses flyve over basen.

USA's præsident, Donald Trump, besøgte Ain Al-Asad-basen under sin tur til Irak i december 2018.

USA's forsvarsminister, Mark Esper, sagde tirsdag, at USA bør indstille sig på, at der kommer iransk gengældelse for det amerikanske dronedrab på general Qassem Soleimani.

