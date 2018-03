Donald Trump er klar med nyt slogan til det næste amerikanske præsidentvalg i 2020

Selvom der er hele to år til, at amerikanerne står over for at skulle vælge en ny præsident, så har præsident Donald Trump allerede begyndt forberedelserne.

Lørdag aften lokal tid gik Donald Trump på talerstolen i Pennsylvania, for at støtte partikollegaen Rick Saccone, der stiller op til kongressen. Det skriver CNN.

Men udover at vise sin støtte, så kom Donald Trump også ind på en række andre emner i sin 75 minutter lange tale.

Blandt andet nævnte han, at det nuværende slogan 'Make America Great Again' er forældet, og derfor skal der et helt nyt slogan til, når den næste valgkampagne ruller ud over Amerika.

»Det nye slogan, vi vil begynde at bruge om to år, vil være 'Keep America Great!' med et udråbstegn bagefter,« fortæller Donald Trump.

Så to år fra nu kan vi godt forvente, at Donal Trump går stærkt efter at få fire år mere som præsident, men nu bare med et helt nyt slogan. Trump har sågar bedt sin advokat om at få patent på sloganet både med og uden udråbstegnet bagefter.