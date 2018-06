Den amerikanske præsident forlader G7-samling og rejser til Singapore for at forberede møde med Kim Jong-un.

Charlevoix. Klimaet har ikke Donald Trumps store interesse, og den amerikanske præsident forlader lørdag formiddag lokal tid et G7-topmøde i Canada, når de øvrige ledere skal drøfte klodens tilstand.

Trump rejser videre til Singapore, hvor han tirsdag skal mødes med Kim Jong-un.

Lørdag morgen mødes G7-landenes ledere til et møde om ligestilling. Det sker, mens Trump fortsat er i Charlevoix til topmødet, der løber over to dage - fredag og lørdag.

Klima var et af de centrale emner på dagsordenen, som den canadiske premierminister, Justin Trudeau, er vært for.

Men præsident Trump står meget isoleret i klimapolitikken, efter at han valgte at trække USA's støtte til den historiske FN-klimaaftale fra Paris 2015.

Mødet mellem de magtfulde lande har været præget af et helt andet emne: Handel.

Det skyldes, at Donald Trump i foråret har indført told på stål og aluminium, i forlængelse af sin kritik af at blandt andet Europa "snyder" USA på handelsområdet.

USA har ifølge Trump et alt for stort handelsunderskud med Europa og andre lande, og det vil præsidenten ændre.

Det står ikke klart, om G7-landene kan blive enige om en sluterklæring efter topmødet i Canada.

Trump tror ifølge Det Hvide Hus fortsat på, at man kan forhandle sig til fælles formuleringer. Den tyske forbundskansler har tidligere lagt op til, at der ikke kommer skriftlige konklusioner fra mødet.

Og den franske præsident, Emmanuel Macron, har sagt, at man kan lave et dokument fra de seks øvrige lande - altså uden USA.

Medlemmerne af G7 er Canada, Frankrig, USA, Storbritannien, Tyskland, Japan og Italien.

Tidligere har Rusland været en del af mødeformatet, da det hed G8. Men efter Ruslands annektering af Krim er man blevet enige om, at Rusland ikke må være med.

Trump og Italiens nye regering ønsker dog Rusland tilbage.

/ritzau/dpa