Den amerikanske præsident dropper eget feriested i Miami til G7-topmøde efter stor kritik.

USA's præsident, Donald Trump, opgiver sin plan om, at næste års G7-møde i USA skal holdes på et de golfresorts, han ejer.

Det skriver Trump i et tweet natten til søndag.

Hans oprindelige beslutning om at henlægge mødet til et feriested i Miami er blevet kritiseret fra flere sider.

- På grund af både medier og demokraters hysteri og irrationelle fjendtlighed, vil vi ikke længere overveje Trump National Doral, Miami, som værtssted for G7 i 2020, skriver han.

- Vi vil begynde at lede efter et andet sted, skriver Trump og nævner Camp David som en mulighed.

Camp David i Maryland er et landsted, som står til rådighed for USA's præsident.

Kritikken kom fra blandt andre Jerry Nadler, der er formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus.

- Han udnytter sit embede og tager officielle statslige beslutninger, der giver ham en personlig profit, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

G7 er et forum, hvor en række af verdens førende industrinationer mødes. De holder topmøde en gang årligt. Gruppen har syv medlemmer - USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan.

Det var under dette års møde i Biarritz i Frankrig, at Trump første gang luftede muligheden for, at han ville udpege et af sine egne feriesteder som rammen om næste års møde.

Torsdag meddelte Det Hvide Hus, at der var truffet beslutning om, at topmødet skulle holdes på Trumps golfresort nær Miami den 10.-12. juni.

- Vi mener absolut, at det er det bedste sted at afholde det, sagde Mick Mulvaney, der er fungerende stabschef i Det Hvide Hus.

Han begrundede det med, at stedet ligger nær Miamis lufthavn, og dermed undgår stats- og regeringslederne at skulle transporteres over større afstande.

Økonomisk ville det også være den billigste løsning i forhold til andre steder, sagde Mulvaney.

Trump beklager i et tweet, at der nu skal findes et andet sted for topmødet.

- Jeg troede, at jeg gjorde noget rigtig godt for vores land, skriver han og opremser en række fakta om det nu droppede værtssted.

- Det er stort, prægtigt, hundredvis af tønder land, nabo til Miamis internationale lufthavn, har fantastiske balsale og mødelokaler og hver delegation ville deres bygning med 50 til 70 lejligheder, skriver han.

