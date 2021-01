I mange år har det været en tradition, at den amerikanske præsident, Donald Trump, afholder en storslået nytårsfejring på sit resort Mar-a-Lago i Florida.

Det var meningen, at den tradition skulle være fortsat i år – men af endnu uvisse årsager blev de planer pludseligt lavet om.

Det skriver flere amerikanske medier som AP, Tampa Bay Times og The Palm Beach Post.

Det var onsdag aften, at Det Hvide Hus pludseligt meddelte ændringen i præsidentens kalender.

Donald og Melania Trump. Foto: TASOS KATOPODIS Vis mere Donald og Melania Trump. Foto: TASOS KATOPODIS

Indtil da havde det været planen, at Donald Trump og hans hustru, Melania Trump, først skulle rejse tilbage mod Washington om fredagen – men det blev ændret til torsdag. Vel at mærke med afgang før nytårsfesten kunne gå rigtigt i gang.

Endnu har hverken Donald Trump selv eller Det Hvide Hus meldt noget ud om, hvorfor planerne blev ændret.

Ændringen fandt ifølge AP sted nogle timer efter, at den republikanske senator Josh Hawley meddelte, at han vil gøre indsigelser, når Kongressen mødes 6. januar for at bekræfte, at demokratiske Joe Biden vandt præsidentvalget tilbage i november over Trump.

Lige siden præsidentvalget har Donald Trump hævdet, at der fandt stemmefusk sted, ligesom han påstår, at det i virkeligheden var ham selv, der vandt valget.

Trump og hans hold har derfor lagt sag an i flere delstater for at omstøde valgresultaterne, men ingen steder har de fået medhold.

Ifølge The Palm Beach Post gik festlighederne i gang mellem klokken 19 og 20 lokal tid, og det var forventet, at omkring 500 personer – på trods af den nuværende coronasituation i landet – ville møde op til nytårsfesten på resortet, der ligger i netop Palm Beach.

Tidligere år har gæsterne ifølge The Independent købt billetter til festen til en værdi af 1.000 dollars hver, hvilket svarer til lidt mere end 6.000 danske kroner.

Selvom Donald Trump ikke selv var med til festen, mødte to af Trumps sønner – Eric Trump og Donald Trump Jr. – begge op til festen, hvilket de har delt billeder af på deres respektive Instagramprofiler.

