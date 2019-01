Det land, hvor Trump og Kim Jong-un skal mødes i februar, er udpeget, siger Trump uden at komme det nærmere.

USA og Nordkorea er blevet enige om, hvor det næste topmøde mellem de to lande skal finde sted. Efter planen skal mødet afholdes i februar.

- Vi har valgt et land, siger den amerikanske præsident, Donald Trump, lørdag uden at komme med yderligere oplysninger omkring lokationen.

En kilde fra den vietnamesiske regering har tidligere fortalt det franske nyhedsbureau AFP, at "logistiske forberedelser" har været undervejs i landet.

Vietnam er dog ikke officielt blevet bekræftet som lokation for mødet mellem de to ledere.

Fredag bekræftede Det Hvide Hus, at mødet mellem Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un finder sted i næste måned.

Samme aften holdt den amerikanske præsident møde med den nordkoreanske udsending Kim Yong-chol der bliver anset for at være Kim Jong-uns højre hånd.

Både det kommende møde og atomnedrustning var på programmet, da de to mænd mødtes, har Det Hvide Hus tidligere oplyst.

Første gang de to ledere mødtes skete det i Singapore i juni. Det endte ud i en aftale, der efterfølgende blev kritiseret for at mangle konkret indhold.

/ritzau/AFP