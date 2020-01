Det er første gang nogensinde, at en amerikansk præsident deltager i demonstration for abortmodstandere.

USA's præsident, Donald Trump, deltager fredag i den årlige "March for Life"-demonstration for abortmodstandere i hovedstaden Washington.

Her anklager Trump under sin tale Demokraterne for at have "radikale" og "ekstreme" holdninger til abort.

- Ufødte børn har aldrig haft en stærkere forsvarer i Det Hvide Hus, lyder det fra Trump foran tusindvis af fremmødte i parkområdet National Mall.

- Når det kommer til abort, har Demokraterne omfavnet de mest radikale og ekstreme holdninger, tilføjer Trump.

Donald Trump har to gange talt via videoforbindelse til de omkring 100.000 deltagere. Men han er den første amerikanske præsident, der rent faktisk er til stede.

"March for Life"-demonstrationen afholdes hvert år i Washington. Det sker altid omkring årsdagen for højesteretsdommen i den historiske sag "Roe mod Wade", der sikrede amerikanske kvinder retten til abort.

Donald Trump plejede ellers at støtte muligheden for fri abort.

I 1999, hvor Trump overvejede at stille op som præsident for første gang, udtrykte han i tv-programmet "Meet the Press", at han "støtter fri abort på alle måder".

I 2020, hvor Trump er USA's præsident, har han imidlertid fået brug for de konservative vælgeres gunst, hvis han vil genvælges senere i år. Den vinder man ikke ved at støtte abortrettigheder.

Det var Donald Trump allerede klar over i 2016, da han skulle sikre sig Republikanernes opbakning til præsidentvalget. Her beskrev han sig selv som abortmodstander.

/ritzau/AFP