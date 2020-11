Slaget kommer bagfra. Han ser det slet ikke komme. Brøkdele af et sekund senere falder han til jorden. Knockoutet.

Videoen af det, der skal være af en Donald Trump-støtte under weekendens store demonstration for præsidenten i Washington D.C., er set millioner af gange.

Og den har skabt voldsomt debat. For hvad er sandheden?

Men først til det, man umiddelbart ser.

En mand med sølvgråt hår bliver slået brutalt ned bagfra. Gerningsmanden ser ud til at være en mørk mand med dreadlocks.

Han forsvinder hurtigt ud af billedet igen, efter han har slået manden ud.

Derefter fokuserer kameraet på offeret igen. Han ligger på jorden. Omtumlet.

Så lander det første spark.

En mørk demonstrant i gang med at trampe en Trump-støtte i hovedet, efter han er blevet slået ud. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere En mørk demonstrant i gang med at trampe en Trump-støtte i hovedet, efter han er blevet slået ud. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Lige i hovedet.

Flere følger.

Først derefter hjælpes manden med det sølvgrå hår op af venner. Han bløder kraftigt. Konfus.

Den voldsomme video af overfaldet gik hurtigt viralt.

Graphic: A close-up angle of BLM rioters knocking a man unconscious who was leaving the #MillionMAGAMarch in DC earlier today. They also steal his phone when he’s on the ground. Video by @FromKalen. pic.twitter.com/cf7bnkpsCf — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 15, 2020

Og det tog for alvor fart, da Donald Trump delte den med følgende ord:

'Menneskeligt skrald fra den radikale venstrefløj gjorde dette. Bliver anholdt nu!'

Mere end 5,4 millioner personer har set klippet på Twitter alene.

Sagen kunne ikke virke mere klar. Et klokkeklart overfald med stribevis af vidner.

Den blodige Trump-støtte efter han blev slået ud. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere Den blodige Trump-støtte efter han blev slået ud. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Alligevel raser debatten.

Det skyldes én ting: En længere video af hele seancen. En udgave som Donald Trump ikke har tweetet.

Her ser man det, der udspillede sig i sekunderne inden det brutale overfald.

Manden med det sølvgrå hår går rundt blandt det, der flere steder på nettet beskrives som en demonstration for Black Lives Matter iblandet folk fra Antifa. Om det er tilfældet, står ikke klart.

Det står klart ud fra ord, skilte mv. at der er tale om modstandere af Donald Trump.

En af de modstandere er en mand med en megafon. Han bliver filmet, mens han går på gaden og snakker.

Her mødes han af manden med det sølvgrå hår, som har en Roma-trøje på.

Manden med megafonen bliver skubbet af den sølvgråhårede mand. Flere gange. Inden han vælter og næsten bliver trampet i hovedet af ham.

Here’s a longer video with better context. The guy who got decked was clearly the aggressor. https://t.co/hDirBQL2Wq — 2020 Vision (@jwhoopes2) November 15, 2020

Hernæst udspiller der sig flere dramatiske øjeblikke. Manden med det sølvgrå hår er i centrum i de fleste.

Han skubber. Han bliver skubbet. Han skubber igen. Ganske voldsomt. Han truer med at slå. Han bliver slået. Flere gange. Han skubber tilbage.

Og så falder slaget, der får ham til at gå i jorden.

Mens kampen i gaden er ovre, så er kampen om, hvad der i virkeligheden skete i gang netop nu online.

Den sølvgrå Donald Trump-støtte i slagsmål med anti-Trumpere inden, han blev slået ud. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere Den sølvgrå Donald Trump-støtte i slagsmål med anti-Trumpere inden, han blev slået ud. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Trump-støtter, præsidenten selv og højreorienterede medier og mediepersonligheder mener, at manden var udsat for et overfald ud af det blå. Antifa og Black Lives Matter står bag.

Biden-støtter og folk på den amerikanske venstrefløj mener, at manden med det sølvgrå hår og Roma-trøjen selv indledte hele affæren, der førte til slaget.

Dramaet er nærmest mere voldsomt online.

Den sorte mand, som slog den sølvgrå mand i jorden, er formentlig fundet. Navn og ansigt deles på sociale medier.

Personer med hovedsageligt tilhørsforhold til den amerikanske højrefløj mener at vide, at der er tale om en 39-årig mand, der er tidligere dømt for overgreb mod børn.

Hos de mere mainstream medier er sagen ikke en, der fylder så meget.

Det gør de store demonstrationer, der ramte hovedstaden i weekenden dog overordnet set.

Under navnet 'MillionMagaMarch' gik titusindvis – ikke en million – af Trump-støtter i gaderne for at demonstrere mod valgresultatet, som de mener er præget af fusk og med Donald Trump som den egentlige vinder (hvilket der ingen beviser er på).

Og her blev de mødt af moddemonstranter, som blandt andet førte til voldsomme sammenstød.