Præsident Trump skal lørdag tale i telefon med George W. Bush, oplyser Det Hvide Hus. Onsdag bliver sørgedag.

USA's præsident, Donald Trump, deltager i tidligere præsident George H.W. Bushs begravelse.

Det meddeler hans talskvinde, Sarah Sanders. Det er endnu ikke oplyst, hvornår begravelsen finder sted.

George H.W. Bush, som var USA's 41. præsident fra 1989 til 1993, døde fredag i sit hjem i Houston, Texas. Han blev 94 år.

Bush vil blive vist en sidste ære i form af en statsbegravelse i Washingtons nationale katedral, oplyser Sanders.

Trump og hans hustru, Melania Trump, deltager i disse dage i G20-topmødet i Argentinas hovedstad, Buenos Aires. Det var her, at de fik besked om den tidligere præsidents død.

Sarah Sanders oplyser, at Trump senere lørdag skal tale i telefon med den afdøde præsidents søn George W. Bush, som var præsident fra 2001 til 2009.

Trump vil "kondolere på egne vegne, på vegne af førstedamen og på vegne af hele landet", meddeler Sanders.

Trump erklærer desuden national sørgedag på onsdag den 5. december.

Gennem de seneste år har Trump og Bush-familien haft et anstrengt forhold til hinanden.

Under det republikanske primærvalg i 2016 konkurrerede Trump mod en anden af George H.W. Bushs sønner, Jeb Bush, og han har været yderst kritisk over for sønnen George W. Bushs embedsperiode.

/ritzau/AP