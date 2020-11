For mange amerikanere er præsidentvalget stadig ikke afgjort.

Det bliver ikke mere tydeligt denne lørdag, hvor tusinder af Trump-tilhængere er gået på gaden i Washington D.C. for at bakke op om påstanden om valgfusk.

På Facebook og Twitter har Donald Trump også delt billeder fra dagens demonstration med en række af sine kontroversielle påstande uden belæg, som nu er gået viralt.

'Folk vil ikke acceptere, at deres valg bliver stjålet fra dem af det privatejede radikale firma, Dominion, og mange andre!' skriver Trump.

I en informationsboks under billedet oplyser Facebook, at Joe Biden er den forventede vinder af præsidentvalget.

På Twitter er samme billede og budskab også blevet markeret med en advarsel om, at påstanden om valgfusk er helt uden beviser.

Trump og hans tusindvis af trofaste følgere holder dog flere dage efter valget stadig fast i deres overbevisninger, som skal føre til flere juridiske søgsmål. En af demonstranterne, Margarita Urtubey, der er kommet hele vejen fra Miami sammen med sin søster for at være med i den såkaldte "March for Trump", mener, at valget den 3. november var "så korrupt".

»Trump vandt en jordskredssejr,« hævder hun overfor AFP.

Lørdag gik tusindvis af Trump-støttere på gaden for at støtte præsidenten og kalde valget for fusk. Washington, U.S. November 14, 2020. REUTERS. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Lørdag gik tusindvis af Trump-støttere på gaden for at støtte præsidenten og kalde valget for fusk. Washington, U.S. November 14, 2020. REUTERS. Foto: HANNAH MCKAY

Marchen begyndte omkring klokken 18 dansk tid og samlede tusindvis af Trump-støttere og højreorienterede militser.

Mange med bannere og slagråb om valget, som de mener er gennemsyret af fusk, hvorfor Joe Biden ikke har vundet. De påstande er der dog intet belæg for.

I over en uge har Trump gentagne gange påstået, at valget er blevet "stjålet" fra ham, og at der er svindlet med stemmeoptællingen.

Hans valgkampagne og advokater har indgivet søgsmål til dommere i flere stater. Men indtil videre er de blevet afvist på grund af manglende beviser.

Der har været andre demonstrationer rundt om i USA, siden Joe Biden den 7. november blev erklæret valgets vinder. Men disse demonstrationer har været mindre.

Lørdag valgte Trump at køre forbi nogle af de jublende Trump-tilhængere, da han var på vej til Virginia for at spille golf, skriver nyhedsbureauet Reuters.